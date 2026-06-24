Oyarzabal receta calma tras el "momento de subidón y de alegría" ante Arabia Saudí

El jugador de la selección española de fútbol Mikel Oyarzabal ha comparecido este martes ante los medios de comunicación desde la concentración del equipo nacional en la localidad de Chattanooga (Estados Unidos). En pleno ecuador de la fase de grupos del Mundial 2026, el delantero guipuzcoano ha transmitido un mensaje de absoluta calma y unidad en el vestuario tras el importante y reciente triunfo frente a Arabia Saudí.

Para el atacante vasco, la primera victoria de España en el campeonato no ha supuesto en ningún caso "quitarse un peso de encima", sino más bien una lógica satisfacción tras el trabajo metódico que vienen realizando. "Fue momento de subidón y de alegría", ha reconocido el futbolista frente a los periodistas, dejando muy claro que el grupo que dirige el seleccionador nacional se mantenía tranquilo y plenamente confiado. "Creíamos en lo mismo que nos había hecho creer en este proceso de tres o cuatro años", aseveró para reafirmar la solidez del proyecto.

Respecto al tercer y definitivo duelo del Grupo H frente a Uruguay, Oyarzabal admitió que en torneos de esta magnitud es inevitable mirar de reojo los posibles emparejamientos de los dieciseisavos de final, aunque abogó sin fisuras por la cautela competitiva. "Queda mucho, pueden pasar mil cosas. Ahora mismo depende de nosotros y del resto de equipos", indicó con enorme prudencia. Del combinado sudamericano destacó especialmente su característica garra y su elevado nivel de exigencia.

En el plano estrictamente personal, el atacante dejó patente que su único y verdadero objetivo es sumar en favor del grupo. Pese a terminar con algunas pequeñas molestias físicas el duelo contra los saudíes, mostró su total disposición para saltar al césped. "Quiero jugar y tener los máximos minutos posibles, pero la decisión es de Luis. Me encuentro bien", remarcó, enfatizando además que el éxito del colectivo siempre prima sobre cualquier ambición de carácter individual. "Tengo la suerte de tener compañeros que sé que si un día no me toca marcar, otros lo van a hacer", añadió.

Sobre la necesaria adaptación sobre el terreno de juego a perfiles creativos como los de Dani Olmo o Pedri, el internacional español explicó que la versatilidad táctica resulta una pieza clave para lograr exprimir el rendimiento ofensivo de la plantilla. "Son jugadores distintos, influyen. Lo importante es adaptarte de la mejor manera según quién tengas alrededor y sacar el mejor rendimiento", argumentó durante su intervención.

Finalmente, Oyarzabal se mostró sumamente tajante a la hora de valorar las diversas opiniones externas sobre su rendimiento, haciendo alusión a unas recientes declaraciones del exinternacional inglés Paul Scholes sobre si su figura se encuentra infravalorada en el panorama futbolístico. "Estoy tranquilo, aburrido de responder a esta pregunta", sentenció con enorme contundencia. El delantero zanjó el asunto asegurando que únicamente presta atención a las valoraciones que provienen de sus compañeros y del cuerpo técnico, obviando y descartando por completo cualquier tipo de ruido mediático exterior.