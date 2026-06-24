Polémica en el Mundial: Bellingham, acusado de insultos y de burlar la 'Ley Vinicius'

El empate sin goles entre Inglaterra y Ghana en la fase de grupos del Mundial 2026 ha dejado mucho más que un resultado discreto. Poco después del pitido final, el foco de atención se desplazó hacia Jude Bellingham, protagonista de varios episodios de tensión durante el encuentro y señalado por el seleccionador ghanés, Carlos Queiroz, por presuntamente emplear lenguaje ofensivo en un intercambio verbal que elevó la temperatura de un partido ya de por sí intenso.

Las imágenes del centrocampista inglés tapándose la boca mientras hablaba con rivales y miembros del cuerpo técnico de Ghana han dado la vuelta al mundo. Más allá de la polémica por los insultos, la escena ha reabierto el debate sobre la llamada 'Ley Vinicius', una normativa impulsada por la FIFA para combatir conductas antideportivas y que recientemente provocó la expulsión del paraguayo Miguel Almirón en una acción similar.

Acusaciones desde el banquillo ghanés

Tras el encuentro, Carlos Queiroz no ocultó su malestar con la actitud del jugador del Real Madrid. El técnico portugués explicó que el origen del conflicto estuvo en una dura entrada de Bellingham sobre Jerome Opoku, una acción que provocó protestas inmediatas desde el banquillo africano.

"Reaccionó mal y profirió insultos", denunció Queiroz. Según el seleccionador de Ghana, su intención era únicamente rebajar la tensión y asegurarse de que su futbolista se encontraba en buenas condiciones tras la acción. Sin embargo, la conversación derivó en un intercambio verbal mucho más acalorado.

Pese a sus críticas, el veterano entrenador trató de restar dramatismo a lo sucedido. "En momentos de gran tensión emocional, estas cosas son normales. Jude Bellingham soltó palabrotas y eso aumentó la tensión. Hubo un pequeño chispazo verbal, pero luego nos calmamos. El fútbol no es bailar en un salón con esmoquin", afirmó.

Las cámaras también captaron a Bellingham discutiendo con integrantes del cuerpo técnico ghanés mientras se dirigía al túnel de vestuarios al término de la primera mitad. En ese momento fue necesaria la intervención de algunos compañeros para evitar que el incidente fuera a más.

Voici pourquoi Jude Bellingham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 N'A PAS REÇU DE CARTON pour sa main devant la bouche pour s'adresser à Jordan Ayew 🇬🇭 ❌👇 Lisons le règlement :

« Selon l'article l'alinéa 4 de la Loi 12 de l'IFAB, les joueurs, remplaçants ou joueurs remplacés doivent être exclus s'ils "se… pic.twitter.com/O1MDKTkWZw — Actu Foot (@ActuFoot_) June 24, 2026

La versión de Bellingham

El internacional inglés ofreció una explicación muy diferente de los hechos. Lejos de negar la tensión, reconoció que todo comenzó por una acción desafortunada de su parte, aunque defendió que la situación no pasó de un episodio competitivo propio de un partido de máxima exigencia.

"Fue justo cuando hice una entrada absurda, para ser sincero. Intentaba recuperar el balón y terminé golpeando al chico", explicó el jugador. Según su relato, después habló con el futbolista afectado para disculparse, momento en el que el banquillo de Ghana comenzó a reclamar una tarjeta amarilla.

Bellingham aseguró además que mantiene un profundo respeto por Queiroz y que nunca tuvo intención de provocar una confrontación personal. "Al final, no fue más que competitividad por parte de ambos", resumió.

El debate sobre la 'Ley Vinicius'

La polémica ha adquirido una dimensión aún mayor debido a la comparación inevitable con el caso de Miguel Almirón. El futbolista paraguayo fue expulsado días atrás tras ser considerado infractor de la normativa que sanciona determinadas conductas realizadas mientras un jugador se cubre la boca para evitar ser identificado.

La imagen de Bellingham tapándose la boca durante el encuentro frente a Ghana ha generado numerosas críticas entre aficionados, analistas y medios de comunicación, que consideran que el criterio arbitral no ha sido uniforme.

Diversas informaciones apuntan a que la Federación Paraguaya estaría estudiando o incluso preparando una reclamación formal ante la FIFA para solicitar explicaciones sobre la diferencia de trato entre ambos casos. El organismo rector del fútbol mundial podría verse obligado a revisar las imágenes y aclarar los criterios de aplicación de una norma que ya se ha convertido en uno de los temas más controvertidos del torneo.

Mientras tanto, la actuación de Bellingham sigue siendo objeto de debate. Lo que comenzó como un encontronazo propio de la intensidad de un Mundial amenaza ahora con transformarse en un nuevo caso de discusión reglamentaria, con la FIFA bajo presión para demostrar que las reglas se aplican de la misma manera a todos los futbolistas, independientemente de su nombre o de la camiseta que defiendan.