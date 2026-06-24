Suiza se lleva el liderato, Canadá avanza y la Catar de Lopetegui se despide del Mundial

El Grupo B del Mundial bajó el telón con un desenlace cargado de tensión y cuentas cruzadas. Suiza hizo los deberes y aseguró el liderato con una trabajada victoria por 2-1 frente a Canadá, mientras Bosnia y Herzegovina derrotó por 3-1 a Qatar en un partido que le permite seguir soñando con los dieciseisavos de final.

Sin embargo, los balcánicos deberán esperar a la conclusión de la fase de grupos para saber si sus cuatro puntos son suficientes para acceder a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros.

Por el momento, la combinación de resultados dejó la clasificación definitiva con Suiza al frente con siete puntos, Canadá segunda con cuatro, Bosnia tercera también con cuatro y Qatar eliminada con apenas un punto en tres jornadas.

Bosnia cumple su parte... y mira de reojo al resto

La selección bosnia llegó a la última jornada obligada a ganar y respondió con personalidad. Los hombres dirigidos por Sergej Barbarez dominaron a un Qatar que necesitaba un milagro y que acabó despidiéndose del torneo sin opciones.

Kerim Alajbegovic abrió el marcador para Bosnia en una primera mitad en la que los europeos fueron claramente superiores. El tanto dio tranquilidad a los balcánicos, que ampliaron la ventaja tras el descanso gracias a Ermin Mahmic.

Bosnia no falla ante Canadá y queda a la espera de pasar a dieciseisavos como una de las mejores terceras 🇧🇦#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/XmOeatYhF5 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 24, 2026

Cuando parecía que el encuentro estaba sentenciado, Hassan Alhaydos devolvió algo de esperanza a Qatar recortando distancias y generando algunos minutos de incertidumbre. Sin embargo, cualquier intento de reacción quedó neutralizado con la desafortunada acción de Sultan Al-Brake, que introdujo el balón en su propia portería para establecer el definitivo 3-1.

La victoria permitió a Bosnia alcanzar los cuatro puntos, aunque su diferencia de goles de -1 la deja en una situación delicada en la lucha por una de las ocho plazas reservadas para los mejores terceros.

Suiza no falla y se queda con el liderato

Mientras Bosnia hacía sus deberes, todas las miradas también apuntaban al otro encuentro del grupo. Allí, Suiza confirmó las sensaciones mostradas durante todo el torneo y certificó la primera posición con una victoria de prestigio frente a Canadá.

Los helvéticos demostraron una vez más su solidez competitiva para imponerse por 2-1 a una selección canadiense que llegaba dependiendo de sí misma para alcanzar los dieciseisavos. El encuentro tuvo ritmo, intensidad y momentos de sufrimiento para ambos conjuntos, pero Suiza mostró una mayor madurez en los momentos decisivos.

Con el triunfo, el combinado suizo cerró la fase de grupos invicto y alcanzó los siete puntos, una cifra que le permite acceder a las eliminatorias como líder del Grupo B y afrontar con optimismo la siguiente fase.

Canadá, pese a la derrota, también logró el objetivo. Sus cuatro puntos y una mejor diferencia general de goles respecto a Bosnia le permitieron conservar la segunda posición y sellar su billete directo a los dieciseisavos.

Qatar se despide del Mundial

La gran decepción del grupo fue Qatar. El conjunto dirigido por Julen Lopetegui llegaba a la última jornada con opciones matemáticas muy reducidas y terminó confirmando su eliminación tras caer ante Bosnia.

Los qataríes solo pudieron sumar un punto en toda la fase de grupos, un balance insuficiente para competir en una zona que terminó siendo mucho más igualada de lo esperado. La derrota ante Bosnia puso punto final a una participación marcada por las dificultades ofensivas y la falta de regularidad.

Los cruces toman forma

Con el liderato asegurado, Suiza ya conoce que disputará los dieciseisavos de final el próximo 3 de julio en Vancouver frente a uno de los terceros clasificados procedentes de varios grupos.

Canadá, por su parte, tendrá un reto más inmediato. El combinado norteamericano se enfrentará el 28 de junio en Los Ángeles al segundo clasificado del Grupo A, en un duelo que promete máxima igualdad.

La incógnita permanece para Bosnia. Su triunfo mantiene viva la esperanza, pero el combinado balcánico deberá esperar a que concluyan el resto de grupos para saber si sus cuatro puntos son suficientes para seguir en el Mundial. De momento, hizo lo único que estaba en su mano: ganar. Ahora el destino queda en manos de las matemáticas.