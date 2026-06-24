Vuelve Neymar: Ancelotti confirma cuándo jugará la estrella de Brasil

El seleccionador nacional de fútbol de Brasil, Carlo Ancelotti, ha confirmado en rueda de prensa que su gran estrella ofensiva está plenamente recuperada. El combinado sudamericano se enfrenta este miércoles a Escocia en la fase de grupos del Mundial que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

El técnico italiano disipó las dudas sobre el estado físico del atacante, quien llegó a la concentración arrastrando una molesta lesión muscular que le había impedido participar con normalidad en las sesiones previas. "Neymar está disponible. Entrenó bien durante la semana y se preparó a conciencia para el partido, así que puede jugar", aseguró el preparador, mostrándose visiblemente satisfecho por recuperar a un futbolista diferencial que puede ayudar al equipo con su calidad técnica.

En este sentido, Ancelotti quiso recalcar que el jugador ha trabajado muy duro en los últimos días y se encuentra en óptimas condiciones. "Está en forma, en condiciones y listo para jugar. Puede jugar la mitad del partido o los 90 minutos completos", insistió el estratega. Además, valoró de forma muy positiva el impacto anímico que supone su regreso al vestuario, destacando que su actitud es inmejorable, aporta gran experiencia y es un excelente compañero de equipo.

Más allá de las individualidades, el seleccionador hizo hincapié en la necesidad de progresar a nivel colectivo para asegurar un buen cruce en las eliminatorias. El objetivo inmediato es afianzar la primera plaza del Grupo C, que actualmente disputan en igualdad de puntos con la selección de Marruecos. No obstante, el banquillo brasileño prefiere centrarse exclusivamente en su propio desempeño y no prestar atención al choque de los africanos frente a Haití. "Creo que si jugamos bien ante Escocia, estaremos en una buena posición para la fase eliminatoria", afirmó, recordando que deben replicar la intensidad mostrada en su anterior compromiso y evitar pérdidas de balón.

Finalmente, lanzó un mensaje de prudencia ante el entusiasmo generalizado, advirtiendo sobre las virtudes del cuadro británico. Escocia es un combinado muy bien organizado, compuesto por auténticos luchadores que no darán el choque por perdido. "Tienen buenos jugadores, como Scott McTominay y John McGinn, que son futbolistas con experiencia", analizó el técnico, dejando claro que a estas alturas del campeonato ya no existen los rivales asequibles. "Los partidos fáciles en el Mundial ya quedaron atrás hace mucho tiempo, estamos preparados para afrontar un partido difícil", concluyó.