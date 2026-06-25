Alemania ya está clasificada, pero puede provocar un desastre histórico en la última jornada

Alemania afronta la última jornada de la fase de grupos con los deberes hechos. La selección germana lidera el grupo con seis puntos de seis posibles y ya tiene asegurada matemáticamente su presencia en los dieciseisavos de final. Sin embargo, la batalla por acompañarla sigue completamente abierta.

La jornada decisiva enfrentará a Ecuador y Alemania por un lado, mientras que Curazao y Costa de Marfil se jugarán sus opciones en el otro encuentro del grupo. Los marfileños parten con ventaja gracias a sus tres puntos, mientras que ecuatorianos y curazoleños llegan con una sola unidad y obligados a ganar y esperar resultados favorables.

Alemania, de las dudas iniciales a la clasificación perfecta

Pocas selecciones han dejado mejores sensaciones en estas primeras jornadas que Alemania. El conjunto germano arrancó el campeonato con una contundente victoria por 7-1 frente a Curazao y confirmó su clasificación al imponerse posteriormente a Costa de Marfil.

Después de los tropiezos sufridos por los alemanes en los Mundiales de 2018 y 2022, cuando fueron eliminados de forma inesperada en la fase de grupos, la selección europea parece haber aprendido la lección. Esta vez no ha dado margen para las sorpresas.

Precisamente por esos antecedentes recientes, Alemania no quiere relajarse. El objetivo pasa ahora por cerrar el pleno de victorias y llegar a las eliminatorias con la máxima confianza posible.

Ecuador se aferra a una última oportunidad

La situación es mucho más delicada para Ecuador. La selección sudamericana llega con un único punto y necesita dar la gran sorpresa ante Alemania para mantener vivas sus aspiraciones.

Los ecuatorianos saben que cualquier otro resultado podría dejarles fuera del torneo, especialmente si Costa de Marfil consigue puntuar en su encuentro frente a Curazao. La presión será máxima desde el primer minuto. No habrá margen para especular.

Costa de Marfil depende de sí misma

Si hay una selección que afronta la jornada con cierta tranquilidad, además de Alemania, esa es Costa de Marfil. Los africanos suman tres puntos y parten con ventaja respecto a sus dos perseguidores. Una victoria frente a Curazao les garantizaría el pase independientemente de lo que ocurra en el Ecuador-Alemania.

La selección marfileña ha demostrado ser uno de los equipos más físicos del campeonato y confía en aprovechar esa superioridad para evitar complicaciones de última hora.

Curazao busca el milagro

La gran sorpresa del grupo podría protagonizarla Curazao. Tras arrancar el Mundial encajando siete goles frente a Alemania, pocos esperaban que llegara con opciones matemáticas a la última jornada.

Sin embargo, el empate conseguido posteriormente le permite seguir soñando. Las posibilidades son reducidas, pero existen. Una victoria ante Costa de Marfil podría provocar un vuelco espectacular en la clasificación dependiendo de lo que ocurra simultáneamente en el otro partido.

Noventa minutos para decidir el futuro del grupo

Aunque Alemania ya tiene el billete asegurado, la lucha por la segunda plaza promete una de las jornadas más emocionantes de esta fase de grupos. Costa de Marfil parte con ventaja, Ecuador necesita una hazaña ante una de las favoritas del torneo y Curazao sueña con completar una de las grandes sorpresas del Mundial.

Las cuentas son sencillas: Alemania quiere cerrar el pleno, Costa de Marfil depende de sí misma y Ecuador y Curazao necesitan ganar para seguir vivos. Todo se decidirá en noventa minutos que pueden cambiar por completo el destino de tres selecciones.