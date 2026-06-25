Alexia Putellas elige Inglaterra y jugará en el London City Lionesses

Alexia Putellas ya ha tomado una de las decisiones más importantes de su carrera. La internacional española se convertirá en nueva futbolista del London City Lionesses a partir del próximo 1 de julio, iniciando así una nueva etapa profesional tras cerrar su histórica trayectoria en el Barcelona. Aunque todavía no es oficial, se sabe que la centrocampista catalana, considerada una de las mejores jugadoras de la historia del fútbol femenino, ha optado por continuar su carrera en Inglaterra seducida por un proyecto deportivo en crecimiento y por la posibilidad de seguir compitiendo al máximo nivel en Europa.

La futbolista de Mollet del Vallès, que actualmente se encuentra en Caracas participando en diferentes actividades organizadas por la Fundación Eleven, ha dado el visto bueno definitivo a una operación que llevaba meses gestándose. Aunque contaba con importantes propuestas procedentes de la NWSL estadounidense y de la liga mexicana, finalmente ha priorizado la cercanía con su entorno familiar y la oportunidad de disputar una de las competiciones más exigentes del mundo.

Un nuevo reto tras catorce años en el Barcelona

La llegada al London City Lionesses supone un cambio radical para una jugadora que ha desarrollado gran parte de su carrera en el Barcelona. Durante catorce temporadas, Alexia se convirtió en el gran símbolo de la entidad azulgrana, acumulando títulos nacionales e internacionales y estableciendo numerosos récords individuales y colectivos.

Tras abandonar el club catalán al término de la pasada temporada, la dos veces Balón de Oro buscaba una experiencia diferente que le permitiera seguir creciendo como futbolista. A sus 32 años, mantiene intacta su ambición competitiva y considera que la Women's Super League inglesa representa el escenario ideal para afrontar los próximos desafíos de su carrera.

El conjunto londinense, además, ha demostrado un interés constante en incorporarla desde el primer momento, un factor que ha resultado determinante durante las negociaciones. Además, no estará sola, ya que en el vestuario encontrará caras conocidas como María Pérez y Jana Fernández, lo que facilitará su adaptación a un nuevo país y una nueva competición.

La WSL, clave en su decisión

Uno de los aspectos más valorados por Alexia Putellas ha sido el nivel competitivo de la liga inglesa. Aunque el London City Lionesses no disputará la próxima edición de la Liga de Campeones, la exigencia semanal de la Women's Super League ha pesado considerablemente en la decisión final de la centrocampista.

La competición inglesa continúa consolidándose como una de las grandes referencias del fútbol femenino mundial gracias al crecimiento de clubes como Chelsea o Arsenal. El incremento de la inversión y la llegada de estrellas internacionales han elevado notablemente el nivel medio del campeonato, convirtiéndolo en un entorno ideal para mantenerse en la élite.

La internacional española tiene además un objetivo muy claro en el horizonte: el Mundial de Brasil 2027. Putellas quiere llegar a la cita en las mejores condiciones posibles para liderar a España en la defensa del prestigio internacional alcanzado durante los últimos años. Competir regularmente en una liga de máxima exigencia era una prioridad para preparar esa cita.

El proyecto de Michele Kang gana atractivo

Otro de los factores decisivos ha sido la solidez del proyecto impulsado por Michele Kang, propietaria de Kynisca Sports International. El holding deportivo controla actualmente al London City Lionesses, al Olympique Lyonnais femenino y al Washington Spirit, configurando una de las estructuras más potentes del fútbol femenino internacional.

La apuesta por el desarrollo de talento, la profesionalización de las estructuras y el crecimiento sostenido del club inglés convencieron a una futbolista acostumbrada a competir por los mayores objetivos. Además, el London City Lionesses le ha garantizado un papel protagonista dentro del proyecto deportivo, algo que Alexia valoraba especialmente para esta nueva etapa.

Aunque la futbolista siempre ha defendido que el aspecto económico no era el principal criterio para tomar una decisión, la capacidad financiera de los clubes ingleses también ha contribuido a reforzar la propuesta. Inglaterra continúa realizando una fuerte inversión para atraer a algunas de las mejores jugadoras del planeta y consolidar su liderazgo en el fútbol femenino.

Presentación inminente

A falta de la oficialización definitiva por parte del club, todo apunta a que el anuncio se producirá en las próximas horas. Una vez concluya su agenda en Venezuela, Alexia tiene previsto desplazarse a Londres para completar los últimos trámites y ser presentada como nueva jugadora del London City Lionesses.

Su incorporación se convertirá en uno de los grandes movimientos del mercado internacional y marcará el inicio de una nueva etapa para una futbolista que sigue decidida a ampliar un legado que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del deporte español.