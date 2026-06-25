Atropello masivo en México: 17 heridos al embestir un coche a los hinchas de la selección

Al menos 17 personas resultaron heridas después de que un automóvil embistiera a una multitud que celebraba la clasificación de México a la primera ronda de eliminación directa del Mundial 2026, en Los Cabos, Baja California Sur (noroeste de México), según informaron autoridades locales.

El incidente ocurrió la noche del miércoles, cuando un conductor arrolló a un grupo de personas que ocupaba una calle mientras celebraba el triunfo. Según los primeros reportes, el vehículo quedó detenido entre la multitud y el conductor fue detenido.

El Ayuntamiento de Los Cabos informó en un comunicado que 17 personas, incluido el conductor, recibieron atención médica y fueron trasladadas a distintos hospitales de la zona.

"La unidad quedó rodeada por un grupo de personas y, por circunstancias que serán determinadas por la autoridad competente, avanzó entre la multitud, ocasionando lesiones a varias personas", detalló la autoridad.

Agregó que el conductor quedó bajo custodia de la autoridad ministerial, mientras se iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

En Cabo San Lucas, Baja California Sur, México, durante los festejos masivos por el triunfo de la Selección Mexicana sobre Chequia, un automovilista aceleró su vehículo en el bulevar Lázaro Cárdenas y arrolló a decenas de personas que celebraban en plena calle. Según testigos,… pic.twitter.com/bfh6cpnLQe — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) June 25, 2026

Asimismo, indicó que se activaron los protocolos de emergencia y que personal de seguridad, bomberos, protección civil y servicios médicos acudió al lugar para atender a los lesionados.

El presidente municipal en funciones de Los Cabos, José Manuel Larumbe Pineda, expresó su "profunda solidaridad" con las personas afectadas y afirmó que se les brindará el apoyo necesario.

Finalmente, el funcionario señaló que el gobierno municipal informará conforme las autoridades confirmen nuevos datos sobre el caso.

El incidente ocurrió en medio de las celebraciones que se extendieron durante la noche en distintas ciudades de México, donde miles de aficionados salieron a las calles para festejar la clasificación de la selección nacional a los dieciseisavos de final del Mundial.

México aseguró el liderato del Grupo A tras vencer 3-0 a República Checa en un torneo organizado conjuntamente con Estados Unidos y Canadá.