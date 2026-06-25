El Atlético revoluciona su Paseo de Leyendas: Fernando Torres lidera la votación y Griezmann espera su estrella

El Atlético de Madrid ha anunciado una profunda renovación de su Paseo de Leyendas. Tras meses de debate y una consulta masiva a los socios rojiblancos, el club ha decidido modificar los criterios de acceso a este espacio emblemático del Riyadh Air Metropolitano, que contará inicialmente con 17 nombres históricos elegidos directamente por la afición.

La gran novedad es que el listado estará encabezado por Fernando Torres, el futbolista más votado por los socios. Además, la entidad rojiblanca ha confirmado que Antoine Griezmann podría unirse próximamente al Paseo de Leyendas tras una propuesta aprobada por unanimidad por la Comisión Social.

Los socios deciden quiénes son las grandes leyendas rojiblancas

La votación, celebrada durante las pasadas Navidades, permitió participar a todos los socios del Atlético de Madrid. Un total de 47.095 aficionados emitieron su voto seleccionando a los jugadores más representativos de la historia del club. Los participantes podían elegir entre una lista de 200 futbolistas de distintas épocas, aunque quedaban excluidos los jugadores que seguían en activo en la disciplina rojiblanca.

Tras el recuento, la Comisión Social decidió establecer un criterio más restrictivo para evitar que el Paseo de Leyendas se convirtiera en un espacio excesivamente amplio. El resultado final dejó una lista de 17 futbolistas considerados indiscutibles para la historia atlética.

El orden definitivo quedó encabezado por Fernando Torres, seguido por Luis Aragonés, Paulo Futre, Diego Pablo Simeone, Gabi, Adelardo, Escudero, Ben Barek, Godín, Gárate, Collar, Kiko, Pantic, Forlán, Aparicio, Arteche y Falcao.

Griezmann, a un paso de entrar en el nuevo Paseo de Leyendas

Aunque inicialmente la votación excluía a jugadores en activo, la retirada de Antoine Griezmann ha cambiado el escenario. La Comisión Social propuso de manera unánime incorporar al delantero francés al nuevo Paseo de Leyendas debido a su relevancia histórica dentro del club. No en vano, Griezmann se retiró como máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid, un hito que le sitúa entre las figuras más importantes de la entidad.

La propuesta deberá ser ratificada por los socios en una próxima consulta, aunque todo apunta a que el francés acabará formando parte de este selecto grupo.

El Metropolitano estrenará un nuevo homenaje a la historia atlética

El Atlético también ha anunciado que las placas actuales serán retiradas en las próximas semanas y entregadas a sus propietarios. Posteriormente se instalarán las nuevas estrellas antes del primer partido liguero de la próxima temporada en el Riyadh Air Metropolitano.

Además, el club trabaja en un nuevo mural interior dentro del recorrido del tour del estadio. En él aparecerán representados todos los futbolistas y futbolistas que han defendido la camiseta rojiblanca al menos durante una temporada.

La iniciativa busca rendir homenaje tanto a las grandes leyendas elegidas por los socios como al conjunto de jugadores que han contribuido a construir la historia del Atlético de Madrid a lo largo de más de un siglo de existencia.