El guiño de Klopp sobre su futuro y su respuesta al Madrid: "No comment"

Jürgen Klopp sigue generando titulares incluso lejos de los banquillos. El exentrenador del Liverpool, actualmente director global de fútbol del grupo Red Bull, volvió a convertirse en protagonista durante el Mundial de 2026 al pronunciarse sobre diversos asuntos de actualidad, entre ellos una hipotética relación con el Real Madrid, su posible regreso como entrenador y el trabajo que está realizando Carlo Ancelotti al frente de la Selección Brasileña.

Durante una entrevista concedida a La Gazzetta dello Sport, el técnico alemán fue preguntado directamente sobre si el conjunto blanco había llegado a ser una opción real para su futuro. Fiel a su estilo desenfadado y cargado de ironía, Klopp evitó profundizar en la cuestión y respondió entre risas.

"Si contesto a esta pregunta, todo lo que he dicho hasta ahora desaparece y queda cancelado", bromeó inicialmente. Acto seguido, cerró el asunto con una frase breve pero significativa: "Está José. Está bien así. Así que no comment".

Una respuesta que no hizo sino alimentar las especulaciones sobre los contactos que pudieron existir en el pasado entre ambas partes. Sin embargo, el alemán prefirió no entrar en detalles y mostró respeto hacia la actual situación del club madrileño, que ha depositado su confianza en José Mourinho para liderar el nuevo proyecto deportivo.

Un futuro todavía por decidir

Aunque Klopp abandonó los banquillos en 2024 tras cerrar una exitosa etapa en el Liverpool, el alemán no considera que su carrera como entrenador haya llegado definitivamente a su fin. Preguntado por la posibilidad de volver a dirigir un equipo, dejó una respuesta abierta que invita a pensar que el retiro no es irreversible.

"Entreno todos los días, en el gimnasio", comentó entre bromas. Después, ya en un tono más serio, añadió un escueto pero revelador: "Ya veremos".

Sus palabras han sido interpretadas como una señal de que el exentrenador del Borussia Dortmund y del Liverpool sigue manteniendo la puerta abierta a un eventual regreso a los banquillos. No existe un calendario definido ni una decisión tomada, pero tampoco un cierre definitivo a una carrera que le ha convertido en uno de los técnicos más influyentes del fútbol moderno.

Desde su llegada a Red Bull, Klopp ha centrado su trabajo en la supervisión estratégica de los clubes del grupo, participando en la planificación deportiva, el desarrollo de talento y los procesos de captación de futbolistas. Una función distinta a la de entrenador, pero que le permite seguir vinculado al fútbol de élite.

Elogios para Ancelotti y Brasil

Si hubo un tema en el que Klopp se mostró especialmente contundente fue al hablar de Carlo Ancelotti y su reciente etapa al frente de Brasil. El técnico alemán considera que el italiano es la persona ideal para liderar a la Selección Sudamericana en esta nueva etapa.

"Si hubiera sido brasileño y me hubieran preguntado quién era el entrenador perfecto para la Selección, habría dicho Carlo sin ninguna duda", afirmó.

Klopp destacó la capacidad de gestión del italiano y su habilidad para sacar el máximo rendimiento de plantillas repletas de talento. A su juicio, Brasil dispone de futbolistas extraordinarios, pero necesitaba una figura capaz de aportar orden y disciplina táctica.

"Brasil tiene un enorme potencial. Quizá le faltaba algo de disciplina táctica y no hay nadie mejor que Carlo para ayudarles a mejorar. Es increíble. Los brasileños tienen mucha suerte de tenerle", aseguró.

Un Mundial que le está sorprendiendo

Además de analizar la actualidad de los entrenadores, Klopp también compartió sus impresiones sobre el Mundial de 2026, torneo que está siguiendo de cerca en Estados Unidos.

El alemán reconoció sentirse gratamente sorprendido por el nivel general de la competición y por el ambiente generado en las ciudades anfitrionas. Según explicó, ha encontrado una mayor ambición ofensiva por parte de muchas selecciones y menos especulación táctica que en anteriores ediciones.

"Veo un gran deseo de jugar, de atacar y de marcar goles. Hay una clara voluntad de imponerse", señaló.

A pesar de ello, mantuvo una de sus reivindicaciones habituales: la saturación del calendario. Klopp volvió a insistir en que los futbolistas de élite afrontan demasiados partidos a lo largo de la temporada, aunque admitió que el nuevo formato con 48 selecciones también aporta historias y emociones especiales.

Entre sus favoritas para conquistar el título situó a Alemania, aunque también destacó el crecimiento competitivo de selecciones como Noruega y Japón.

Mientras tanto, su futuro sigue siendo una incógnita. Lejos de los banquillos, pero todavía muy presente en el debate futbolístico, Klopp continúa dejando claro que su pasión por este deporte permanece intacta. Y aunque hoy prefiere observar desde la distancia, nadie se atreve a descartar que algún día vuelva a dirigir desde la banda.