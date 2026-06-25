El manga se rinde al norte de Europa: los ídolos suecos que han conquistado Japón

La fase de grupos del mundial 2026 deja una de las conexiones culturales más inesperadas del torneo: la fascinación de Japón por el fútbol sueco, hasta el punto de convertir a varias de sus estrellas en auténticos personajes dignos de manga y anime.

Suecia, una selección históricamente reconocida por su disciplina táctica y su fortaleza física, ha despertado en el país asiático un fenómeno casi de culto. Sus jugadores no solo destacan por su rendimiento en el campo, sino también por una estética y una personalidad que han encajado a la perfección con la cultura pop japonesa.

Ídolos con estética de cómic

En redes sociales japonesas, algunos futbolistas suecos han sido representados como héroes de manga, con ilustraciones que los colocan como protagonistas de historias épicas dentro y fuera del terreno de juego. Su estilo de juego directo, su físico imponente y su carácter competitivo han alimentado esta narrativa.

El fenómeno ha ido más allá del entretenimiento: camisetas, fanarts y recopilaciones de jugadas circulan en plataformas japonesas como si se tratara de una serie animada en emisión.

Un duelo que mezcla culturas

Mientras Suecia se ha convertido en un inesperado icono cultural en Japón, el duelo ante Japón y el cruce con Túnez y Países Bajos añade aún más tensión al grupo. Países Bajos, con su habitual fútbol ofensivo, parte como favorito, mientras que Túnez busca sorprender con su solidez defensiva.

Pero la mirada de muchos aficionados no estará solo en el resultado, sino en el choque cultural que representa este grupo: Europa del Norte convertida en manga, África resistiendo y Asia abrazando el fenómeno.

Un mundial que ya no solo se juega en el césped, sino también en la imaginación.