La tertulia de El Primer Palo de este miércoles moderada por Juanma Rodríguez y con Paul Tenorio, Paco Rabadán y Sergio Fernández de protagonistas, versó en gran parte por las declaraciones del lunes de Julián Alvarez.

En esta ocasión el profesor de Derecho Deportivo, Alberto Palomar valoró el posible recorrido que tendría la denuncia del Atlético al Barcelona por negociar fuera de plazo. ""Hay que demostrar que se ha negociado y podría haber sanción de FIFA pero es muy complicado"

Paul Tenorio y Paco Rabadán dieron su opinión. Rabadán dijo que "siempre el Barcelona roza lo ilegal en estas cosas" y Tenorio manifestó que "ya con Griezmann fueron muy torpes cuando Guillermo Amor reconoció que habían hablado con el jugador francés".

El tema Oyarzábal y el posible interés del Barcelona en el delantero de la Real también acaparó momentos de radio. Sergio Fernández dijo que "es un disparate ir a por el jugador, que se ha lesionado el cruzado hace poco. No puedes suplir a Lewandoski por Oyarzábal".

Los partidos del Mundial, con la victoria de Suiza y Bosnia y el próximo de Brasil más las declaraciones de MOurinho en Vanity Fair fueron elfinal de la tertulia