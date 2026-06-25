La imagen de Ancelotti que enamora a todo Brasil: canta el himno antes de la exhibición de Vinícius

Brasil ha cerrado la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con una clara victoria sobre Escocia (0-3), en un partido disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, en el que el madridista Vinícius Júnior marcó dos goles.

La cita no era menor porque la Canarinha, después del empate frente a Marruecos (1-1) y la victoria frente a Haití (3-0), debía ganar para asegurarse el primer puesto C. Y así lo entendió el técnico Carlo Ancelotti, que no solo puso en el campo a la mayoría de sus titulares, sino que se compenetró en los prolegómenos del partido hasta el punto de que se decidió a cantar el himno nacional de Brasil.

Simplesmente Carlo Ancelotti cantando o Hino Nacional Brasileiro.pic.twitter.com/zUAk4qbPEZ — O Canto das Torcidas 🇧🇷 (@OCantoOficial) June 24, 2026

A pesar de que asumió el cargo hace solo unos meses, Ancelotti parece ser casi un brasileño más. Mientras los jugadores y los hinchas cantaban a todo pulmón la canción patria de Brasil, las cámaras enfocaron al italiano, quien parecía cantar y tararear las estrofas del himno nacional.

Lógicamente, las imágenes se viralizaron enseguida, ya que el técnico sorprendió a los propios brasileños, quienes se mostraron felices por ver que el compromiso de Carlo Ancelotti no es solo con el equipo pentacampeón del mundo, sino también con todo el país.