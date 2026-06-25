Pochettino se apoya en tecnologia de Sportian nacida en LALIGA para dirigir a Estados Unidos

La selección de fútbol de Estados Unidos se está apoyando, durante la competición internacional que acoge durante junio y julio, en Sportian Performance, una plataforma tecnológica desarrollada originalmente por LALIGA bajo el nombre de Mediacoach y comercializada por Sportian, su joint venture con Globant, que permite al cuerpo técnico de Mauricio Pochettino analizar los partidos y tomar decisiones en tiempo real.

El combinado estadounidense ha iniciado el campeonato con dos victorias y ha asegurado su clasificación para las eliminatorias antes de disputar la última jornada de la fase de grupos. Para preparar los partidos, Pochettino y sus colaboradores utilizan una herramienta que integra datos avanzados, vídeo e información generada mediante inteligencia artificial en un mismo entorno de trabajo.

"De cara a un campeonato histórico, estoy convencido de la importancia de proporcionar a nuestro equipo todas las ventajas posibles. Sportian Performance ofrece un entorno único de trabajo, que permite a nuestro staff analizar partidos y tomar mejores decisiones en tiempo real, respaldadas por datos sólidos. Esta herramienta refuerza el ecosistema de análisis y tecnología de primer nivel que estamos construyendo para nuestros jugadores y nos sitúa en una posición óptima para ofrecer un torneo inolvidable", señaló Pochettino.

Tecnología en tiempo real

La plataforma facilita la preparación táctica de los encuentros, el análisis del rival y la elaboración de informes personalizados para los jugadores. Durante los partidos, proporciona datos y vídeo en directo, además de alertas sobre posibles cambios en la estructura del adversario o sobre determinados indicadores físicos de los futbolistas.

La evolución de Sportian Performance refleja la temprana apuesta, durante más de una década, de LALIGA por incorporar la tecnología y el análisis de datos al fútbol profesional. La herramienta es utilizada por los 42 clubes profesionales españoles, por el departamento de Football Intelligence de LALIGA y por otras competiciones y organizaciones internacionales.

Aplicación en retransmisiones

Esta tecnología no solo es utilizada por los cuerpos técnicos para preparar los encuentros, sino que también se aprovecha para mejorar las retransmisiones audiovisuales de LALIGA. Los datos de rendimiento generados por el sistema se emplean en los grafismos que muestran, durante los partidos, información sobre velocidades, posiciones, distancias recorridas y otras variables de jugadores y equipos.