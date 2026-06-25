Una deuda de años, 90 minutos para cobrarla: Paraguay desafía otra vez a Oceanía

La última jornada del Grupo D llega cargada de tensión. Estados Unidos lidera la clasificación con cuatro puntos tras su victoria ante Paraguay, y el empate posterior entre australianos y paraguayos mantiene todo completamente abierto.

Mientras Turquía y Estados Unidos pelean por el liderato, muchas miradas estarán puestas en el duelo entre Paraguay y Australia, un partido que puede decidir quién acompaña a los norteamericanos en los octavos de final.

Para los paraguayos, además, existe un componente emocional añadido: la sensación de que los equipos oceánicos siempre aparecen en momentos especialmente delicados de su historia mundialista.

Una rivalidad pequeña pero cargada de recuerdos

No existe una gran rivalidad histórica entre Paraguay y Australia como la que pueden tener otras selecciones tradicionales. Sin embargo, cada vez que ambos caminos se han cruzado, los partidos han dejado huella.

La herida más recordada sigue siendo la eliminación sufrida en el Mundial de Alemania 2006. Aquel encuentro terminó con victoria australiana por 1-0 gracias a un polémico penalti transformado por John Aloisi en los últimos minutos. La derrota dejó prácticamente sentenciada la eliminación paraguaya en la fase de grupos.

Desde entonces, muchos aficionados paraguayos recuerdan a Australia como uno de esos rivales incómodos que siempre aparecen cuando más está en juego.

Dos estilos completamente opuestos

El choque también enfrenta dos maneras muy diferentes de entender el fútbol. Australia apuesta por un juego físico, intenso y muy vertical. La fortaleza aérea y la capacidad para competir en escenarios de máxima presión siguen siendo algunas de sus principales armas.

Paraguay, en cambio, mantiene una identidad mucho más ligada al orden defensivo, la agresividad competitiva y la búsqueda constante del error rival. La igualdad entre ambas selecciones ha sido una de las grandes sorpresas del grupo y explica por qué llegan con opciones reales de clasificación a la última jornada.

Una clasificación que puede decidirse por detalles

La situación del grupo obliga a ambos equipos a jugar sin margen de error. Un triunfo prácticamente garantizaría la presencia en dieciseisavos para cualquiera de los dos, mientras que un empate podría dejar todo pendiente de lo que ocurra simultáneamente en el Turquía-Estados Unidos.

Eso significa que cada gol puede tener un valor enorme. Las calculadoras volverán a aparecer en las gradas y los cambios en la clasificación podrían producirse varias veces durante la noche.

La oportunidad de cerrar una vieja herida

Para Paraguay, este partido representa algo más que tres puntos. la Albirroja tiene la posibilidad de romper una pequeña maldición emocional y derrotar a una selección oceánica en el momento más importante posible.

No se trata de una revancha oficial, pero sí de una ocasión perfecta para escribir un capítulo diferente. Y en los Mundiales, pocas cosas motivan más que la posibilidad de ajustar cuentas con el pasado.