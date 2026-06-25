La selección de Brasil superó (0-3) a la de Escocia este miércoles en la última jornada del Grupo C del Mundial 2026, asegurando su billete a dieciseisavos de final como primera, gracias una vez más al acierto de Vinicius Jr.

La 'canarinha' sumó siete puntos, los mismos que Marruecos con su 4-2 a Haití, pero primera por goles, para citarse con la segunda clasificada del Grupo F. Mientras, con tres puntos y un -3 en diferencia de goles, Escocia, que no mostró lo que se jugaba en Miami, tendrá muy complicado avanzar como una mejor tercera.

El equipo de Carlo Ancelotti resolvió con la pegada que viene demostrando en esta Copa del Mundo un compromiso donde Escocia lo puso más fácil de lo esperado. The Tartan Army falló con estrépito en defensa, su teórica especialidad, en el día menos indicado, ante todo una pentacampeona del mundo y un Vinicius entonado.

El delantero del Real Madrid acudió a su cita con el gol y marcó tres goles en el primer tiempo, uno anulado por una falta dudosa que vio el VAR. No hubo ovni, como vaticinó una influencer y vidente para el Hard Rock Stadium, que impidiera los tantos de 'Vini', cuatro ya en el torneo, tras los regalos de la zaga escocesa.

A los siete minutos, Scott McKenna la lio ante la presión de Rayan y, a los 20, Jack Hendry repitió pifia pero el árbitro señaló falta de Vinicius anulando el segundo. Ese soplo de vida lo aprovecharon para soltar los nervios y jugar algo en campo contrario, pero Steve Clarke, que había sacado un once más ofensivo en este tercer partido, no encontró el desborde de Ben Gannon-Doak.

Tampoco asomó Scott McTominay o la racha con la que llegó Lawrence Shankland al Mundial. Brasil no tardó en generar más peligro y Lewis Ferguson tuvo que sacar bajo palos el gol de Cunha. A Escocia se le hizo largo el primer tiempo y, en el descuento, una mala salida de balón la pagó con el 0-2 de Vinicius, solo para rematar en el segundo palo, cantada también de Angus Gunn.

El meta escocés se desquitó aún antes de irse a vestuarios evitando otro más de Rayan, y se consagró en el segundo tiempo como el mejor de Escocia. La entrada de Kieran Tierney dio algo de profundidad a los de Clarke en la reanudación, y los primeros remates de McTominay no lograron batir a un sólido Alisson Becker.

A la contra, Brasil tuvo más de una para sentenciar, pero Gunn impidió de nuevo el hat-trick de Vinicius. El equipo de Ancelotti, de menos a más desde las dudas de su debut contra Marruecos (1-1), dejó una bonita jugada al primer toque para 0-3 de un Cunha también entonado desde que le ganara la titularidad a Igor Thiago.

El tramo final dejó el debut de Neymar, con desborde y disparo para buscar el broche a la noche 'verdeamarela' en Miami. El ex del Barça, que llegó lesionado a su sorprendente convocatoria, jugó con su selección casi tres años después y participó en su cuarta Copa del Mundo. El cuadro sudamericano cumplió el primer objetivo de ser primera en busca de la sexta estrella 24 años después de la quinta.

Mientras, Escocia no supó volcarse aunque en la última pudo marcar con McTominay, un gol del que podrían acordarse, y su histórica presencia en los cruces por primera vez, que parecía tan cerca tras ganar a Haití en el estreno, queda muy complicada con tres puntos y ese -3, a falta de que se completen todos los grupos.