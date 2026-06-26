Álex Baena vuelve a verse las caras con Valverde: "A lo mejor tiene fijación conmigo"

El duelo que las selecciones de España y Uruguay disputarán esta noche (20:00 horas) en el estadio Akron de Guadalajara, en el cierre de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, tiene el morbo añadido de que sobre el césped podrían volver a coincidir Álex Baena y Fede Valverde.

Aunque ambos jueguen ahora en los dos principales equipos de Madrid —Valverde en el Real Madrid y Baena en el Atlético de Madrid—, la tensión entre ambos nació en abril de 2023, cuando el almeriense militaba en las filas del Villarreal. Entonces saltó la noticia de que el charrúa había propinado un puñetazo al andaluz en el interior del Estadio Santiago Bernabéu, al parecer por algún comentario que había realizado relativo al embarazo de su pareja (Mina Bonino), algo que Baena siempre ha negado.

Baena presentó una denuncia por esta agresión, pero fue archivada y el madridista tampoco recibió ninguna sanción a nivel deportivo. Desde entonces, sus reencuentros habían estado marcados por la tranquilidad hasta el pasado mes de marzo en el derbi Real Madrid-Atlético de Madrid, en el que Valverde fue expulsado por roja directa tras una entrada al rojiblanco.

El centrocampista de la selección española pasaba este jueves por los micrófonos de la cadena COPE, donde admitió que "a lo mejor" Valverde tiene fijación con él desde hace tres años. "Como nunca se le ha preguntado si sigue teniendo rencor o si ha perdonado, a lo mejor sí, a lo mejor fue un lance de juego", señaló Baena en una entrevista al programa El Partidazo de COPE con Juanma Castaño, donde opinó que "por lo visto le tensa un poco más" al madridista el enfrentarse a él.

En este sentido, tras la roja que vio el uruguayo en el último derbi liguero por una entrada sobre el de Roquetas de Mar, este cree que "viendo la acción" sí que ha pensado que "fue un poco más fijación que otra cosa". "Creo que el fútbol como pasa tan rápido todo, pues a lo mejor si hubiese sido otro compañero hubiese pasado exactamente lo mismo", apuntó.

El rojiblanco recordó también que ambos "siempre" han sido "respetuosos" a la hora de darse la mano en los partidos y tampoco escondió que lo pasó mal tras el primer incidente, el cual "marcó un antes y un después". "Creo que lo he dicho en alguna entrevista, que casi dejo el fútbol por todo lo que me pasó. Me afectó más por todo lo que recibió mi familia que por mí", remarcó.

Sin embargo, "justo" cuando lo tenía claro para dejar el fútbol, el seleccionador Luis de la Fuente le convocó "por primera vez". "Y ahí fui remontando poco a poco. Fue un punto de inflexión que gracias a mi familia, gracias al psicólogo que tenía desde hace tiempo, pudimos remontar", añadió.

El almeriense lamenta sobre todo lo vivido en las redes sociales con "las críticas y las amenazas de muerte". "Al final, yo llevaba en Primera División año y medio, dos años, y era la primera vez que tenía tanta repercusión a nivel mundial porque al final es el Real Madrid, fue el primer caso que me dolió mucho", afirmó.

También fue preguntado Baena por el delantero argentino Julián Álvarez, compañero suyo en el Atlético de Madrid y que el otro día confirmó que quiere salir del club para cumplir su "sueño". "A lo mejor no está contento porque no ha sido su mejor temporada. Yo tampoco estoy contento con la temporada que he hecho, pero tengo ganas de quedarme. Estoy donde quiero estar y estoy enamorado del 'Atleti', por toda la gente, el estadio, los compañeros, la ciudad", advirtió.

"Yo no creería que se quisiera ir hace dos meses, pero el fútbol cambia. Es que a ningún compañero lo vendería a ningún lado, pensando como club nunca vendería a mis jugadores a los rivales directos. Por mí, que se quede", resaltó.

Y preguntado sobre cómo se le retiene si no quiere quedarse, el internacional español tiró de ironía. "Por mí, le pondría una cadena", indicó con una sonrisa. "Pero bueno, al final, como persona, si quiere perseguir su sueño, qué le vamos a hacer", sentenció el centrocampista.