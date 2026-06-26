Cabo Verde y Arabia se juegan el pase en un duelo de nervios y calculadora

El Grupo H llega a su última jornada con uno de los escenarios más inesperados del Mundial. Cabo Verde y Arabia Saudita se enfrentan en un partido que mezcla ilusión, presión y una clasificación que parecía imposible de imaginar antes de que comenzara el torneo.

Los dos llegan con mucho en juego, pero con sensaciones completamente opuestas. Mientras Cabo Verde se ha convertido en una de las grandes revelaciones del campeonato, Arabia Saudita afronta el duelo con la obligación de reaccionar.

Pase lo que pase en la última jornada, Cabo Verde ya ha conquistado algo importante: el respeto del mundo del fútbol.

La selección dirigida por Pedro Leitão Brito, alias Bubista, ha sorprendido con dos actuaciones de enorme mérito ante dos campeonas del mundo. Primero consiguió resistir frente a España y después volvió a demostrar personalidad contra Uruguay, logrando un empate que alimentó todavía más el sueño.

Los llamados Tiburones Azules ya no son una simple historia bonita del Mundial. Han demostrado que detrás de la sorpresa hay un equipo trabajado, ordenado y con una identidad muy clara.

Su fortaleza defensiva ha sido una de sus grandes armas. Cabo Verde compite con un bloque muy compacto, sacrificado y capaz de defender cada balón como si fuera el último.

El sueño de acabar arriba

La gran noticia es que Cabo Verde todavía puede soñar incluso con terminar como primera de grupo. Un escenario que parecía imposible antes del torneo, pero que ahora está encima de la mesa.

El equipo africano ha llegado hasta aquí gracias a jugadores que han entendido perfectamente el plan. Futbolistas como Vozinha, Ryan Mendes o Kevin Pina han dado un paso adelante y han convertido a esta selección en un rival incómodo para cualquiera.

Especialmente recordado queda el golazo de falta de Kevin Pina, un disparo lejano que simbolizó perfectamente lo que está siendo Cabo Verde: valentía, confianza y cero complejos.

El trabajo de Bubista también ha sido clave. El seleccionador ha construido una plantilla con futbolistas repartidos por diferentes ligas y países, apostando por una idea colectiva por encima de los nombres.

Arabia Saudita llega al límite

En el otro lado aparece una Arabia Saudita que necesita una reacción inmediata. La selección saudí no ha encontrado todavía su mejor versión en ataque y llega con dudas por su falta de gol. En un Mundial, dominar fases del juego no siempre es suficiente: hace falta contundencia en las áreas.

Ese es precisamente el gran problema de Arabia. Ha competido, pero le ha faltado el último golpe. Ahora afronta una final. La presión aumenta porque el margen de error es mínimo y cualquier fallo puede significar quedarse fuera.

Un partido de nervios y calculadora

El duelo puede convertirse en una batalla mental. Cuando dos selecciones llegan a la última jornada con opciones, los nervios pesan tanto como las piernas.

Cabo Verde sabe que ha llegado hasta aquí jugando a su manera y no quiere cambiar su identidad. Arabia, en cambio, puede verse obligada a arriesgar más y asumir mayores riesgos.

La gestión del partido será clave: cuándo atacar, cuándo protegerse y cómo interpretar lo que sucede en el otro encuentro del grupo. Un gol puede cambiarlo todo.

África vuelve a soñar

Cabo Verde juega por algo más que una clasificación. Representa a una selección que quiere demostrar que el fútbol mundial sigue teniendo espacio para las historias inesperadas.

El recuerdo de otras grandes actuaciones africanas en Mundiales sigue presente. Cada paso adelante de los Tiburones Azules alimenta la sensación de que los pequeños también pueden desafiar a los gigantes.

Mientras tanto, España seguirá pendiente de lo que ocurra. La igualdad del grupo hace que cualquier resultado pueda alterar los cruces y cambiar por completo el futuro de varias selecciones.

Con tanto en juego, cada detalle tendrá importancia. Un empate puede ser oro para unos y una condena para otros. Una contra, una parada o un error defensivo pueden decidir el destino de todo un país. Cabo Verde ya ha ganado admiración. Arabia necesita ganar algo más: tiempo.