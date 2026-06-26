Costa de Marfil impone su ley ante Curazao gracias a la pegada de un estelar Nicolas Pépé

Costa de Marfil no falló cuando más lo necesitaba. La selección africana certificó su clasificación para los dieciseisavos de final del Mundial tras imponerse por 2-0 a Curazao en el Lincoln Financial Field, en un encuentro que dominó de principio a fin y que tuvo un nombre propio: Nicolas Pépé. El extremo firmó un doblete que permitió a los de Emerse Faé cerrar la fase de grupos como segundos del Grupo E y mantener vivo el sueño mundialista.

Curazao, la gran revelación del torneo tras su histórico empate frente a Ecuador, volvió a competir con orgullo, pero esta vez la diferencia de nivel fue demasiado evidente. El conjunto dirigido por Dick Advocaat resistió durante muchos minutos, intentó mantener el orden defensivo y nunca dejó de buscar el gol, aunque apenas encontró fisuras en una Costa de Marfil muy sólida.

El partido apenas había comenzado cuando los marfileños dieron el primer golpe. Tras unos minutos de tanteo, en los que Chong probó fortuna desde la distancia obligando a intervenir a Fofana, Costa de Marfil comenzó a monopolizar el balón y a instalarse en campo rival.

La superioridad se tradujo rápidamente en ocasiones. Diallo rozó el gol con un disparo ajustado al poste y, apenas unos minutos después, llegó el 1-0. Yan Diomande aprovechó las dudas de la defensa caribeña para ganar línea de fondo y servir un centro medido al corazón del área, donde apareció Nicolas Pépé para empujar el balón a la red con un remate de primeras.

El tanto permitió a Costa de Marfil jugar exactamente el partido que quería. Con Kessié y Sangaré dominando la medular, el conjunto africano manejó la posesión con tranquilidad, moviendo el balón de un lado a otro y obligando a Curazao a correr detrás de la pelota.

Los hombres de Advocaat tardaron en reaccionar, pero poco a poco fueron encontrando espacios. Chong volvió a intentarlo con un potente disparo desde la frontal que pasó cerca de la escuadra, mientras Leandro Bacuna protagonizó la mejor acción ofensiva de los caribeños antes del descanso con una jugada individual que terminó desviada por muy poco.

A pesar de ese crecimiento en los últimos minutos del primer tiempo, Costa de Marfil se marchó a vestuarios con ventaja y transmitiendo la sensación de tener el encuentro bajo control.

Pépé sentencia el pase

La segunda mitad comenzó con menos ritmo y más control por parte del combinado africano. Costa de Marfil no tenía prisa. El resultado le servía para avanzar de ronda y administró el balón con inteligencia, sin asumir riesgos innecesarios.

Curazao intentó dar un paso adelante y llegó a inquietar con un potente disparo de Floranus que rozó el larguero. Fue, probablemente, la ocasión más clara del conjunto caribeño durante todo el encuentro.

Sin embargo, cuando parecía que el partido podía abrirse, apareció nuevamente Nicolas Pépé para apagar cualquier atisbo de reacción.

En el minuto 65, Sangaré filtró un magnífico pase entre líneas que dejó al delantero completamente solo dentro del área. El atacante controló con calma y definió con enorme calidad al palo largo, lejos del alcance de Room, firmando uno de los mejores goles de la jornada y su segundo tanto de la noche.

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El 2-0 dejó prácticamente sentenciado el choque. A partir de ahí, Costa de Marfil administró esfuerzos pensando ya en la siguiente ronda. Emerse Faé movió el banquillo, dio descanso a Kessié y al propio Pépé, ovacionado tras convertirse en el gran protagonista del encuentro.

Curazao, lejos de bajar los brazos, continuó buscando el gol del honor. Juninho Bacuna lideró los últimos ataques, Chong siguió siendo el futbolista más activo y Noslin incluso estuvo cerca de sorprender a Fofana con un disparo lejano en el tramo final. También hubo un susto para la defensa africana cuando Obispo estuvo a punto de marcar en propia puerta al intentar despejar un centro peligroso.

No hubo tiempo para más. El pitido final confirmó la victoria marfileña y una clasificación muy trabajada para los africanos, que vuelven a situarse entre las mejores selecciones del torneo gracias a una actuación seria, madura y muy eficaz.

Curazao, por su parte, abandona el Mundial eliminada, pero dejando una imagen muy positiva. Después de lograr el primer punto de su historia en una Copa del Mundo y competir con personalidad frente a rivales de mayor entidad, la selección caribeña se despide con la sensación de haber dado un importante paso adelante en su crecimiento internacional.

Costa de Marfil, en cambio, ya mira a los dieciseisavos de final. Con un centro del campo sólido, una defensa cada vez más fiable y un Pépé inspirado, los Elefantes llegan al momento decisivo del campeonato convencidos de que todavía tienen mucho que decir.