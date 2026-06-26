De la Fuente repetirá once ante Uruguay en el Mundial: "Lo del otro día no invita a hacer cambios"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, ha dejado claro que no piensa hacer rotaciones masivas ni especular con el resultado en el tercer encuentro de la fase de grupos del Mundial 2026. El técnico riojano apostará por consolidar las sensaciones positivas logradas ante Arabia Saudí y buscará certificar la primera plaza del grupo con una victoria ante el combinado sudamericano en el estadio Akron de Guadalajara.

"La actuación del otro día no invita a hacer cambios, pero estoy muy contento con lo que hicieron los que salieron y con lo que veo en los entrenamientos. Cualquiera que salga lo hará bien", ha explicado en rueda de prensa. El preparador ha descartado una nueva revolución en su alineación, insistiendo en que mantener la identidad es la clave para avanzar en un torneo que, como han demostrado los tropiezos de otros favoritos, no perdona errores.

El choque supondrá un reto mayúsculo ante una selección dirigida por Marcelo Bielsa, un técnico por el que De la Fuente profesa una profunda devoción profesional. El entrenador español ha recordado cómo, durante una etapa en la que se encontraba sin equipo, acudió regularmente a las instalaciones de Lezama para grabar y estudiar los entrenamientos del argentino al frente del Athletic de Bilbao. "He sido y soy un gran admirador de Bielsa. Ha sido muy innovador en muchos aspectos", ha reconocido.

Sobre el rival, el técnico ha advertido que el conjunto charrúa es mucho más que intensidad física. Ha destacado que cuentan con futbolistas de un nivel altísimo, muchos de ellos fogueados en la competición española, que combinan talento con un gran rigor táctico bajo la batuta de Bielsa. Según sus palabras, el encuentro será "tremendamente duro" y exigirá a España ofrecer su mejor versión.

En el apartado de nombres propios, el seleccionador ha aprovechado la ocasión para reivindicar con contundencia la figura de Mikel Oyarzabal. "Un grande de los grandes, por fin estamos empezando a reconocerle en España, por fin, gracias", ha enfatizado, alabando la inteligencia y la capacidad táctica del atacante vasco. Asimismo, ha elogiado la madurez de Lamine Yamal, a quien ha calificado como un jugador llamado a ser un "genio del fútbol" capaz de soportar la enorme presión mediática a sus 18 años.

Finalmente, De la Fuente ha rechazado cualquier especulación sobre posibles cruces en las siguientes rondas, como un hipotético enfrentamiento contra Argentina. El preparador ha subrayado que para llegar a la final hay que superar a los mejores equipos y ha resumido su filosofía competitiva con una máxima clara: "En el fútbol, y en mi vida, solo sé jugar, y vivir, para ganar y ganar, y ser mejor. Se crece muy bien ganando".