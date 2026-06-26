El Mundial 2026 toma forma: 18 selecciones clasificadas y primeros cruces definidos

La fase de grupos del mundial 2026 comienza a dejar atrás el terreno de las especulaciones para adentrarse en el de las certezas. Con la tercera jornada de la fase de grupos casi finalizada, el torneo organizado por Estados Unidos, México y Canadá empieza a definir el cuadro de las eliminatorias, con varias selecciones que ya han asegurado su presencia en los dieciseisavos de final y otras que se despiden antes de lo previsto. Aunque todavía quedan numerosos grupos por resolverse, el camino hacia la final del 19 de julio en Nueva York ya empieza a dibujarse.

El nuevo formato de 48 selecciones permite que 32 equipos accedan a la fase eliminatoria, lo que ha mantenido vivas las opciones de muchas selecciones hasta la última jornada. Sin embargo, algunas favoritas no han esperado y ya han certificado matemáticamente su clasificación.

México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Brasil, Francia, Suiza, Colombia, Países Bajos, Canadá, Marruecos, Sudáfrica, Costa de Marfil, Japón, Suecia, Ecuador, Australia y Bosnia ya tienen asegurado su lugar en la siguiente ronda, ya sea como primeros, segundos o entre los mejores terceros.

Las tres anfitrionas han tenido un rendimiento destacado. México y Estados Unidos fueron las primeras en sellar su pase gracias a un pleno de victorias en las dos primeras jornadas, mientras que Canadá confirmó posteriormente su clasificación tras finalizar segunda de su grupo.

Cuatro cruces ya confirmados

A medida que se cierran los grupos, también comienzan a definirse los primeros enfrentamientos de dieciseisavos de final. Hasta el momento, ya hay cuatro eliminatorias confirmadas:

Sudáfrica - Canadá (28 de junio)

Brasil - Japón (29 de junio)

Países Bajos - Marruecos (30 de junio)

Estados Unidos - Bosnia (2 de julio)

Estos serán los primeros partidos de una ronda que se disputará entre el 29 de junio y el 4 de julio y que inaugurará el verdadero todo o nada del campeonato.

España, con un pie en la siguiente ronda

La selección española todavía no ha certificado matemáticamente su clasificación, aunque su situación es muy favorable. La victoria frente a Arabia Saudí y el empate ante Cabo Verde dejan al conjunto dirigido por Luis de la Fuente muy cerca de los dieciseisavos. Ahora queda esperar lo que suceda en el partido ante Uruguay.

Salvo una combinación muy desfavorable de resultados, España estará entre las 32 mejores selecciones del torneo. También Inglaterra y Ghana mantienen una posición ventajosa para lograr el pase durante las próximas horas.

La batalla por los mejores terceros

Una de las grandes novedades del Mundial 2026 es el acceso de ocho selecciones que finalicen en tercera posición dentro de sus respectivos grupos. Esto ha provocado que prácticamente ningún equipo quede eliminado hasta el último partido y que cada gol pueda resultar determinante.

La clasificación de estos mejores terceros se establece según los puntos obtenidos, la diferencia de goles, los tantos marcados, el criterio de juego limpio y, en caso extremo, un sorteo.

Por ello, selecciones como Bosnia, Ecuador o Suecia ya han logrado avanzar gracias a esta vía, mientras que otras como Paraguay todavía permanecen pendientes de los resultados del resto de grupos para confirmar su presencia en las eliminatorias.

Primeras despedidas del torneo

Mientras unos celebran la clasificación, otros ya han puesto fin a su aventura mundialista. Haití, Jordania, Túnez, Turquía, Uzbekistán, Panamá, República Checa, Qatar, Irak y Curazao ya están matemáticamente eliminadas y no podrán luchar por el título.

Algunas eliminaciones han sorprendido por el potencial de las selecciones, mientras que otras han confirmado las dificultades que supone competir en un Mundial con un formato tan exigente.

Un cuadro todavía abierto

Aunque ya existen varios cruces confirmados, el cuadro definitivo continúa en constante evolución. Los líderes de algunos grupos todavía pueden cambiar de posición y los mejores terceros dependen de múltiples combinaciones.

En estos momentos aparecen emparejamientos provisionales de enorme atractivo, con Alemania y México pendientes de conocer a sus rivales procedentes de la clasificación de terceros, mientras que Argentina espera al segundo del Grupo H.

Una vez concluya la fase de grupos, el Mundial entrará en su tramo decisivo. Los dieciseisavos darán paso a unos octavos de final que se disputará entre el 4 y el 7 de julio, antes de la gran final, programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

A partir de ese momento desaparecerá cualquier margen de error. Cada encuentro será una final anticipada y las grandes candidatas al título comenzarán el camino definitivo hacia la conquista de la Copa del Mundo, en un Mundial que ya empieza a mostrar su verdadero rostro.