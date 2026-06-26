El Sabadell sancionará a su portero por los cánticos contra Sánchez

La situación de Diego Fuoli en el CE Sabadell atraviesa un momento de máxima tensión. El portero aragonés, uno de los grandes objetivos del Real Zaragoza para reforzar su portería la próxima temporada, se encuentra en el centro de la polémica después del episodio protagonizado durante la celebración del ascenso del conjunto catalán a LALIGA HYPERMOTION.

Tras ese suceso, el club arlequinado ha decidido tomar medidas disciplinarias contra el guardameta debido a la denuncia presentada por una asociación vecinal, que considera que sus palabras durante los festejos podrían constituir un delito de odio por una supuesta incitación a insultar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Fuoli pidió posteriormente disculpas, pero el Sabadell no ha querido dejar pasar el incidente.

Hace unas horas, el presidente del CE Sabadell, Pau Morilla-Giner, confirmaba que el club sancionará al futbolista siguiendo el régimen disciplinario interno de la entidad. La decisión llega después de una comparecencia en la que el máximo dirigente del conjunto catalán quiso cerrar una polémica que ha empañado parte de la celebración del ascenso.

"Hay una regulación interna y un código de conducta como sucede en todas las situaciones en las que un trabajador del club tiene que hacer frente a un movimiento de disciplina interna. Lo haremos", explicó Morilla-Giner.

La entidad no contempla, por tanto, una salida inmediata del jugador como consecuencia del episodio, sino que opta por aplicar una sanción interna mientras intenta proteger la estabilidad deportiva de una plantilla que acaba de conseguir el salto de categoría.

Un mensaje con destino Zaragoza

Más allá del caso Fuoli, la comparecencia del presidente del Sabadell dejó otro mensaje importante relacionado con el mercado de fichajes. Aunque Morilla-Giner no mencionó ni al portero ni al Real Zaragoza, sus palabras fueron interpretadas como una advertencia para todos los clubes interesados en sus futbolistas.

"No queremos que se vaya nadie. Y si se va alguien, pagarán mucho. Tenemos mentalidad de club grande. Se acabó ir con el lirio en la mano. Si vienen, no negociaremos", aseguró.

La frase ha sido entendida como una respuesta directa a la intención del conjunto aragonés de hacerse con los servicios de Fuoli. El Zaragoza considera al guardameta como una pieza clave para su nuevo proyecto en Primera RFEF, pero el Sabadell no parece dispuesto a facilitar la operación.

Una cláusula que complica la operación

El principal obstáculo para el traspaso es económico. Diego Fuoli cuenta con una cláusula de rescisión situada en torno a los 800.000 euros, una cifra elevada para un equipo de Primera RFEF, incluso teniendo en cuenta que el Real Zaragoza acaba de descender y dispone de recursos derivados de la ayuda al descenso.

Desde la dirección deportiva zaragocista, con Lalo Arantegui al frente, siempre han tenido claro que la llegada del portero no sería sencilla. La esperanza estaba en que el Sabadell rebajara sus exigencias mediante una negociación, algo que ahora parece más complicado después del firme posicionamiento del presidente catalán.

El Zaragoza deberá decidir si espera una evolución de la situación o si explora otras alternativas para la portería. Actualmente cuenta con Anartz Peña como opción principal tras el final de las cesiones de Andrada y Adrián, mientras que Manolache ocuparía el papel de tercer portero.

El futuro de Diego Fuoli queda así pendiente de dos frentes: la resolución del conflicto disciplinario dentro del Sabadell y la negociación de un posible traspaso que, a día de hoy, parece más difícil que nunca.