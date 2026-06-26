El seleccionador de Costa de Marfil tacha de racista a Bastian Schweinsteiger

El seleccionador de Costa de Marfil, Emerse Faé, ha lanzado unas duras críticas contra el exfutbolista Bastian Schweinsteiger, acusándolo de verter comentarios racistas sobre el estilo de juego de las selecciones africanas. La polémica ha estallado a raíz de unas declaraciones realizadas por el excentrocampista alemán, que en la actualidad ejerce como comentarista de televisión, tras el reciente partido en el que el combinado africano se impuso a Curazao por dos goles a cero.

Durante la retransmisión en la cadena pública germana ARD, el exjugador analizó el rendimiento de los marfileños, que han logrado avanzar a los dieciseisavos de final como segundos del Grupo E, justo por detrás de la selección de Alemania. En su intervención, el campeón del mundo de 2014 describió el fútbol practicado por el equipo africano como "un poco africano, un poco ortodoxo, un poco salvaje" y añadió que está "quizás también un poco menos condicionado por la táctica". Estas palabras, pronunciadas para advertir de que había que estar preparados para un rival impredecible, han generado un profundo malestar por recurrir a estereotipos racistas históricamente asociados a los equipos de ese continente.

La respuesta del técnico marfileño no se ha hecho esperar. Al ser preguntado por estas afirmaciones, Faé se mostró contundente y no ocultó su indignación. "Es lamentable. Podríamos llamarlo racista. Cuando escuché su comentario, me decepcionó. No me queda más remedio que aceptarlo", declaró, visiblemente molesto por la falta de respeto hacia el trabajo táctico de su plantilla. Para el preparador, reducir el éxito de su conjunto al mero poderío físico o a un estilo desestructurado ignora por completo la evolución estratégica y profesional que ha experimentado su equipo a lo largo de los últimos años.

Faé hizo especial hincapié en su total desacuerdo con la visión del comentarista y subrayó que su principal objetivo es demostrar sobre el terreno de juego que sus pupilos poseen unas elevadas capacidades técnicas. "No estoy de acuerdo con él. Lo único que puedo hacer es demostrar que no solo jugamos físicamente, sino también táctica y técnicamente", afirmó el seleccionador, dejando claro que el desempeño de los suyos es fruto de una preparación rigurosa y disciplinada, muy alejada de los clichés desfasados que ha verbalizado el germano en la televisión.

Para concluir su intervención, el entrenador envió un mensaje directo al exjugador del Bayern Múnich, sugiriendo que sus controvertidas palabras podrían ser un intento desesperado por mantenerse en el foco mediático. "Schweinsteiger es una estrella mundial que tal vez haya caído en el olvido y quizás necesite un poco de atención", sentenció Faé. Este episodio se suma al debate recurrente sobre el lenguaje que emplean los analistas deportivos y la exigencia de erradicar los prejuicios a la hora de valorar el fútbol internacional.