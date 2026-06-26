España se mide a la urgencia de Uruguay para evitar cruzarse con Messi

La selección española masculina de fútbol afronta este viernes (02:00 hora peninsular, emitida por La 1) su primer gran examen en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El conjunto nacional se mide en el Estadio Akron de Guadalajara a la selección de Uruguay, frente a la que buscará aprovechar las dudas del cuadro sudamericano no solo para certificar el primer puesto del Grupo H, sino para lograrlo dejando las mejores sensaciones posibles sobre el terreno de juego.

Tras dos primeros encuentros que dejaron impresiones encontradas en la actual campeona de Europa, llega el teórico rival más fuerte del grupo. Este partido servirá para calibrar el verdadero nivel que intenta alcanzar el combinado dirigido por Luis de la Fuente, alias la Roja. El equipo llega a este trascendental duelo sin unas urgencias extremas, pero sabiendo que no existe margen para el despiste o para repetir una mala actuación como la vivida en el debut, ya que una derrota le arrebataría el liderato.

Cabe recordar que España comenzó su andadura en esta Copa del Mundo de forma discreta, sumando un inesperado empate sin goles frente a Cabo Verde. Sin embargo, los internacionales supieron enmendar la situación y se acercaron a una versión mucho más reconocible en su segundo choque frente a Arabia Saudí. En aquel partido lograron una contundente victoria por 4-0, lo que permitió además dar ritmo competitivo a jugadores fundamentales como Lamine Yamal, quien está llamado a ser una pieza clave en lo que resta de torneo.

El gran objetivo de España en el Estadio Akron es seguir creciendo y recuperar el respeto internacional de cara a los cruces. Para ello, el choque ante una selección histórica como Uruguay, que se coronó campeona del mundo por última vez en 1950, representa una prueba de fuego idónea. El conjunto que dirige el técnico argentino Marcelo Bielsa, conocido en sus inicios como el Loco, no atraviesa su mejor momento, ni en el plano anímico ni en el deportivo.

La escuadra charrúa arranca este compromiso tras sumar dos preocupantes empates frente a Arabia Saudí y Cabo Verde, lo que le obliga a buscar la victoria y no especular con el resultado. Este factor añade un plus de dificultad al reto español, puesto que el potencial de la escuadra sudamericana se verá acentuado por la necesidad imperiosa de no caer eliminados en la fase de grupos por segunda edición consecutiva. El tradicional y aguerrido carácter competitivo uruguayo obligará a los jugadores españoles a mantener la máxima concentración e intensidad.

En el aspecto táctico, Bielsa preparará a conciencia un enfrentamiento donde la presión recae de forma mayoritaria sobre la escuadra sudamericana, también conocida habitualmente como la Celeste. A España le basta prácticamente con un empate para asegurarse la primera posición del grupo, a menos que se produjera una improbable goleada de Cabo Verde sobre los saudíes. De la Fuente es consciente de que el veterano técnico argentino intentará diseñar trampas defensivas para asfixiar la posesión del balón de su equipo.

Respecto a la alineación, no se prevén demasiadas modificaciones respecto al once que se presentó en Atlanta. La mejor noticia de aquel partido fue el regreso a la titularidad de Yamal, extremo del FC Barcelona que aportó dinamismo al ataque y anotó su primer gol en una cita mundialista. Las principales dudas radican en quién ocupará el otro extremo, puesto que Nico Williams parece recuperado pero falto de ritmo, lo que podría dar una nueva oportunidad a Álex Baena. En el centro del campo, el despliegue físico de Fede Valverde, Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur podría forzar el regreso de Fabián Ruiz en detrimento de Pedri González o Dani Olmo.