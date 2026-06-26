Heroica remontada de Ecuador ante Alemania para aferrarse al Mundial

Cuando más difícil parecía el panorama, Ecuador encontró la fuerza, el carácter y el fútbol necesarios para derrotar por 2-1 a Alemania en el MetLife Stadium y mantener vivas sus aspiraciones de seguir con vida en el Mundial 2026. La Tri, obligada a ganar tras un inicio de torneo decepcionante, protagonizó una remontada memorable frente a una selección alemana que, pese a tener asegurado el liderato del grupo, nunca regaló el partido.

El encuentro comenzó con un duro golpe para los sudamericanos. Apenas se habían disputado dos minutos cuando Leroy Sané adelantó a Alemania en una acción que desató una enorme polémica. Antes del tanto, Pavlovic impactó con el pie en el rostro de Pedro Vite, una infracción que Ecuador reclamó con insistencia. Sin embargo, tras la revisión, el gol terminó subiendo al marcador, dejando desconcertados tanto a los jugadores como al banquillo dirigido por Sebastián Beccacece.

Lejos de hundirse, Ecuador respondió con personalidad. El gol recibido despertó a una selección que comenzó a presionar muy arriba, dificultando la salida de balón alemana y recuperando la iniciativa en el centro del campo gracias al enorme trabajo de Moisés Caicedo. Esa reacción encontró premio en el minuto nueve. Nilson Angulo recibió en la frontal, armó un potente disparo cruzado y batió a Manuel Neuer con un remate impecable que devolvió la igualdad al marcador y llenó de confianza a la Tri.

El empate cambió por completo el desarrollo del partido. Ecuador se adueñó de varios tramos del primer tiempo, empujando a Alemania hacia su propio campo y generando sensación de peligro constante, aunque sin transformar ese dominio en claras ocasiones de gol. Los de Julian Nagelsmann intentaron recuperar el control a través de Musiala y Wirtz, pero se encontraron con una defensa ecuatoriana muy sólida, liderada por Pacho y Ordóñez.

Tras el descanso volvió la controversia. La árbitra señaló penalti para Alemania por una entrada sobre Kai Havertz, pero la intervención del VAR cambió nuevamente el rumbo del encuentro. La revisión detectó una falta previa de Sané sobre Pedro Vite en el origen de la jugada, por lo que la pena máxima fue anulada. El alivio fue enorme para Ecuador, que seguía creyendo en sus posibilidades.

Con el paso de los minutos el partido se abrió. Alemania comenzó a dejar espacios y Ecuador entendió que debía asumir riesgos si quería continuar soñando con la clasificación. Beccacece movió el banquillo dando entrada a Kevin Rodríguez, Preciado y posteriormente Estupiñán, cambios que aportaron frescura y profundidad en ataque.

Las ocasiones empezaron a sucederse. Enner Valencia obligó a Manuel Neuer a realizar una gran intervención con un potente disparo desde la frontal, mientras Kevin Rodríguez rozó el gol en una doble oportunidad que silenció momentáneamente al estadio. También Alemania tuvo la suya, pero Sané desperdició un mano a mano clarísimo al definir con excesiva suavidad ante Galíndez.

EN ECUADOR NO EXISTE LA PALABRA IMPOSIBLE 🇪🇨 LA TRI HACE LA GESTA. LA TRI TUMBA A ALEMANIA PARA METERSE EN DIECISEISAVOS POR SEGUNDA VEZ EN SU HISTORIA 😍👏😍👏😍👏#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/WFsIdkLLS7 — DAZN España (@DAZN_ES) June 25, 2026

Cuando el encuentro parecía encaminado hacia un empate insuficiente para los ecuatorianos, llegó el momento decisivo. En el minuto 78, un córner ejecutado con mucha intención encontró el peinado de Kevin Rodríguez en el primer palo. El balón quedó suelto en el área pequeña y Gonzalo Plata apareció con rapidez para empujarlo a la red ante la tardía salida de Neuer. El MetLife Stadium estalló de alegría con un gol que acercaba a Ecuador a una victoria histórica.

Los últimos minutos fueron un auténtico ejercicio de resistencia. Alemania se lanzó con todo al ataque, acumulando centros y remates sobre el área rival. Ecuador defendió con orden, sacrificio y una enorme entrega, despejando cada balón como si fuera el último. Incluso Undav tuvo la última ocasión con un potente disparo que se marchó al lateral de la red, dejando escapar la última oportunidad alemana.

Con el pitido final se desató la celebración ecuatoriana. Más allá de los tres puntos, la Tri recuperó la ilusión y demostró que todavía tiene argumentos para competir al máximo nivel. Con una actuación colectiva sobresaliente, liderada por Caicedo, Angulo y Plata, Ecuador consiguió una victoria tan sufrida como merecida que mantiene intacto el sueño mundialista.