La España de De la Fuente reta a la temida Garra Charrúa para asegurar el liderato

España llega a la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 con los deberes muy avanzados, pero todavía sin la clasificación matemática en el bolsillo. La contundente victoria por 4-0 frente a Arabia Saudí y el inesperado empate entre Uruguay y Cabo Verde han colocado a los de Luis de la Fuente en una posición privilegiada dentro del Grupo H, aunque el desafío final no será sencillo.

Recordemos que la selección española lidera la clasificación con cuatro puntos y afrontará su último compromiso ante Uruguay en el Estadio Guadalajara. Enfrente estará una selección histórica que llega contra las cuerdas y obligada a ganar para evitar una eliminación prematura. Un escenario ideal para que aparezca uno de los conceptos más reconocibles del fútbol sudamericano: la temida Garra Charrúa.

¿Cuáles son las cuentas para el combinado de Luis de la Fuente?

Las cuentas son relativamente claras para España. Una victoria ante Uruguay garantizaría automáticamente el primer puesto del grupo y permitiría afrontar los dieciseisavos con un cruce, sobre el papel, más favorable. Además, evitaría un posible enfrentamiento prematuro con algunas de las grandes favoritas al título.

Por su parte, el empate también serviría para certificar la clasificación. Con cinco puntos, la selección española avanzaría de ronda sin depender de nadie. Incluso podría mantener la primera posición siempre que Cabo Verde no lograra una victoria contundente frente a Arabia Saudí que le permitiera superar a España en la diferencia de goles.

La situación solo se complicaría en caso de derrota. Si Uruguay se impone y Cabo Verde gana su partido, España caería hasta la tercera plaza del grupo y tendría que esperar a entrar entre los mejores terceros del torneo. Un escenario improbable, aunque todavía posible.

Una jornada que cambió el panorama

La segunda fecha del Grupo H dejó sensaciones inmejorables para el conjunto español. Tras el empate del debut, los hombres de Luis de la Fuente ofrecieron una de las actuaciones más convincentes de la competición con una goleada incontestable frente a Arabia Saudí.

Mikel Oyarzabal lideró el triunfo con un doblete, mientras que Lamine Yamal volvió a demostrar por qué es una de las grandes estrellas emergentes del fútbol mundial. El extremo abrió el marcador y se convirtió en uno de los protagonistas de una noche que devolvió la confianza al equipo.

Pero tan importante como el resultado propio fue lo ocurrido horas después. El empate 2-2 entre Uruguay y Cabo Verde alteró completamente el equilibrio del grupo y dejó a los sudamericanos en una situación de máxima urgencia.

La amenaza de la Garra Charrúa

Si existe una selección capaz de crecer en la adversidad, esa es Uruguay. La historia del fútbol está repleta de ejemplos de un equipo que ha sabido competir cuando parecía tenerlo todo en contra.

En este Mundial, los de Marcelo Bielsa afrontan el choque ante España con solo dos puntos y sin margen de error. Un nuevo empate podría resultar insuficiente y una derrota supondría un golpe prácticamente definitivo. Por ello, los uruguayos saltarán al césped con la obligación de ganar y con toda la intensidad que caracteriza a sus grandes generaciones.

No obstante, la presencia de futbolistas como Federico Valverde, Rodrigo Bentancur o Darwin Núñez convierte a Uruguay en un rival especialmente peligroso. Más allá de la calidad individual, el conjunto celeste destaca por su capacidad para llevar los partidos al límite físico y emocional.

Precisamente ahí reside una de las principales preocupaciones del cuerpo técnico español. La Garra Charrúa no es solo una etiqueta histórica; representa una forma de competir basada en el sacrificio, la presión constante y la resistencia mental.

La clave estará en el control

España llega al encuentro con ventaja matemática y también con mejores sensaciones futbolísticas. Sin embargo, Luis de la Fuente es consciente de que el contexto convierte el partido en una auténtica trampa. Además, el estilo de Marcelo Bielsa obliga a sus rivales a jugar al límite. La presión alta, el ritmo vertiginoso y la intensidad de cada disputa pueden convertir cualquier encuentro en un intercambio de golpes.

Para evitarlo, España necesitará imponer su fútbol de posesión y aprovechar el talento de jugadores como Rodri, Pedri, Lamine Yamal o Mikel Oyarzabal. El control del balón será la mejor herramienta para enfriar el partido y evitar que Uruguay encuentre el escenario emocional que tanto le favorece.

La clasificación está muy cerca y el liderato depende exclusivamente de los jugadores españoles. Pero en los Mundiales nadie regala nada. España tiene las cuentas a favor; Uruguay, en cambio, cuenta con algo igual de valioso cuando llegan las grandes citas: la convicción de que aún puede cambiar su destino.