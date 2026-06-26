La guerra del desierto llega al Mundial: Egipto e Irán se juegan mucho más que tres puntos

La fase de grupos del Mundial 2026 entra en su momento decisivo y pocos partidos llegan con tanta carga simbólica como el que enfrentará a Egipto e Irán en la última jornada del grupo G.

Sobre el césped habrá tres puntos en juego, pero detrás del encuentro se esconde una rivalidad mucho más profunda. Dos de las naciones más influyentes de Oriente Medio vuelven a verse las caras en un escenario global para discutir algo más que una clasificación: el orgullo futbolístico de toda una región.

Mientras tanto, el otro encuentro del grupo enfrentará a Nueva Zelanda y Bélgica, en una jornada donde todo puede cambiar en cuestión de minutos.

Un grupo abierto hasta el último suspiro

La igualdad ha sido la gran protagonista del grupo G. Bélgica parte como favorita histórica, pero no ha conseguido romper la clasificación. Egipto e Irán han llegado vivos a la última jornada y mantienen opciones de alcanzar los octavos de final, mientras que Nueva Zelanda todavía conserva posibilidades matemáticas de dar la sorpresa.

La situación obliga a los cuatro equipos a jugar sin margen para la especulación. Cada gol puede alterar la clasificación y cada error puede resultar definitivo.

Por eso, el Egipto-Irán ha adquirido una dimensión especial. No solo enfrenta a dos candidatos al pase, sino también a dos selecciones acostumbradas a representar el poder futbolístico de sus respectivas zonas geográficas.

Dos gigantes de Oriente Medio frente a frente

Cuando se habla de fútbol en Oriente Medio, pocos países pueden presumir de una tradición comparable a la de Egipto e Irán. La selección egipcia es la más laureada de África gracias a sus múltiples títulos continentales y a generaciones de futbolistas que han marcado época. Los faraones llevan décadas siendo una referencia en el fútbol árabe y continúan ejerciendo una enorme influencia en toda la región.

Irán, por su parte, ha dominado históricamente buena parte del fútbol asiático. Los persas son habituales en los Mundiales, cuentan con una de las estructuras más sólidas del continente y llevan años instalados entre las selecciones más competitivas de Asia.

La discusión sobre cuál de las dos potencias ha sido más dominante ha acompañado durante décadas a aficionados y analistas. Este Mundial ofrece ahora un nuevo capítulo para alimentar ese debate.

Una rivalidad que va mucho más allá del fútbol

Aunque ambos países apenas se han enfrentado en competiciones oficiales recientes, la comparación entre Egipto e Irán ha sido constante. Los éxitos continentales, las participaciones mundialistas, la exportación de talento y el peso cultural de ambas selecciones han convertido a los dos países en referentes permanentes dentro del fútbol de Oriente Medio.

Por eso cada enfrentamiento adquiere una dimensión especial. La prensa de ambos países lleva días analizando el partido como algo más que un simple encuentro de grupo. Se trata de una oportunidad para reforzar la posición de liderazgo regional y demostrar quién llega mejor preparado a los grandes escenarios internacionales.

El peso de las estrellas

La experiencia internacional será uno de los factores que pueden marcar la diferencia. Egipto sigue mirando hacia la figura de Mohamed Salah, convertido desde hace años en el gran referente del fútbol árabe y africano. Su liderazgo continúa siendo fundamental en los momentos decisivos.

Irán, mientras tanto, mantiene una generación acostumbrada a competir al máximo nivel continental y que ha demostrado una notable capacidad para responder bajo presión. La batalla táctica promete ser intensa. Ninguno de los dos equipos puede permitirse errores y ambos saben que un gol puede cambiar completamente el destino del grupo.

Noventa minutos para decidir una rivalidad histórica

La última jornada suele producir algunas de las historias más memorables de los Mundiales y este grupo reúne todos los ingredientes para vivir una noche de máxima tensión. Egipto e Irán saltarán al terreno de juego con la clasificación en juego, pero también con el deseo de imponer su nombre sobre uno de sus grandes rivales históricos.

Porque cuando el balón empiece a rodar, el partido dejará de ser únicamente una lucha por los dieciseisavos de final. Será también una nueva batalla por el prestigio, la influencia y la supremacía futbolística de Oriente Medio.