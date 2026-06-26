La polémica que rodea al Egipto-Irán en el Mundial 2026

Durante la última jornada del Grupo G, Egipto e Irán se medirán en el Lumen Field de Seattle el mismo fin de semana que la ciudad celebra el orgullo LGTBIQ+. La fricción entre las selecciones y la FIFA ha surgido por la coincidencia con el llamado "partido del orgullo", una jornada impulsada por la comunidad local en apoyo al colectivo y vinculada al PrideFest que cada año se celebra en Seattle.

El organismo se distanció de las celebraciones que tendrán lugar en Seattle explicando que estas corresponden de manera exclusiva al Comité Organizador Local y no forman parte de la programación oficial de la FIFA.

Sin embargo, por otro lado, asegura que el Mundial es "un evento inclusivo que da la bienvenida a personas de todos los orígenes", por lo que las banderas arcoíris estarán permitidas dentro de los estadios al considerarlas "expresiones generales de derechos humanos". Este hecho cobra especial relevancia ya que tanto en Egipto como en Irán existen leyes que criminalizan la homosexualidad.

Desde el primer momento que se conoció esta coincidencia –en el sorteo celebrado en el mes de diciembre– ambas selecciones se opusieron. La Federación Egipcia de Fútbol envió una carta al secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom, y aseguró que estos eventos chocan con sus valores culturales y religiosos.

Asimismo, rechazaron cualquier actividad "relacionada con el apoyo a la homosexualidad" durante el partido ya que este tipo de manifestaciones contradicen "los valores culturales, religiosos y sociales" de las comunidades árabes e islámicas. Desde la Federación Iraní igualmente se muestra su disconformidad y se reclama que no haya actos ni símbolos LGBTQ+ en el encuentro que ambas selecciones.

Aun así, la FIFA no actuará de ninguna manera y cada persona que entre al estadio podrá hacerlo con la bandera que quiera "siempre que se utilicen de manera coherente con el código".