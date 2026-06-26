La ridícula táctica del representante de Julián Álvarez fingiendo no saber la cláusula real

Muchas leyendas urbanas están surgiendo alrededor del caso Atlético de Madrid-Barcelona-Julián Álvarez y la mayoría de ellas son mentira, pero algunas son parte de estrategias de presión. Burdas estrategias, sí, pero estrategias. La última la hemos podido confirmar en Libertad Digital.

Existe un vídeo en el que se escucha al agente de Julián Álvarez, Fernando Hidalgo, dudar hace meses sobre la cláusula del 19 argentino. Fue en el programa pro-Laporta Solo para culés. Ahí, Fernando dice que él pensaba que era de 150 millones y que tiene que volver a consultarlo.

Pues bien, sobre el vídeo en el que se escucha a Fernando Hidalgo decir que no sabe si la cláusula de Julián Álvarez es de 150 o más, Libertad Digital ha podido confirmar con fuentes cercanas al Atlético de Madrid que es otra maniobra más de presión. Otra táctica más. Desde el club confirman que Hidalgo sabía y sabe perfectamente la cláusula. Era una forma de abrir la puerta. Otra táctica.

Hidalgo sabe perfectamente desde el minuto 1 la cláusula de su representado. Sabía que llegaba a los 500 millones desde el momento en el que firman los papeles. ¿Por qué se hace el despistado? Porque sabe que 150 abría una puerta y 500 la cerraba. Otra maniobra con la que no dan crédito en el Atlético de Madrid.

Por otro lado, el Atlético de Madrid no cambia de idea ante el fracaso absoluto del agente Fernando Hidalgo. El club no cede y Julián Álvarez no jugará en el Barcelona. No le van a vender al club catalán y los colchoneros no piensan cambiar de opinión.