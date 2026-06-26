Previa del Uruguay-España: a sellar el billete a dieciseisavos por la puerta grande

La selección española afronta esta próxima madrugada (2:00 horas) el cierre de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con la necesidad de no pinchar ante la Uruguay de Marcelo Bielsa —le vale el empate— y clasificarse para dieciseisavos de final como primera de grupo, evitando así en la siguiente ronda a la Argentina de Leo Messi.

A priori el equipo de Luis de la Fuente es favorito ante una selección, la charrúa, que llega al envite con muchas dudas en su juego, bajas importantes —Araújo y De Arrascaeta— y algunos futbolistas —entre ellos el propio capitán Fede Valverde— enfrentados al seleccionador Marcelo Bielsa, según ha informado la ESPN.

De la Fuente apostará en principio por el mismo once que viene de golear el pasado domingo a Arabia Saudí, con Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Alex Baena —el rojiblanco volverá a verse las caras con Valverde— en la delantera de un equipo que figura entre los favoritos para alzar al cielo de Nueva York, el próximo 19 de julio, su segunda Copa del Mundo.

A los españoles nos toca madrugar (o trasnochar), pero a buen seguro que merecerá la pena...