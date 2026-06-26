Tensión en Uruguay entre la plantilla y Bielsa antes de medirse a España

Con todo en juego y mucha tensión. El partido que enfrenta a España y Uruguay la madrugada de este viernes al sábado es una prueba de fuego para los de Marcelo Bielsa. El combinado sudamericano suma solo dos puntos, empatado con Cabo Verde, y, en última posición, Arabia Saudí. De no conseguir la victoria, y en función del resto de resultados, la clasificación a dieciseisavos se complicaría.

En las últimas horas han surgido informaciones que ponen encima de la mesa una tensión latente entre el seleccionador argentino y una parte de los jugadores, según aparece en El Observador de Uruguay. El malestar habría comenzado tras el empate a dos frente a Cabo Verde.

Los jugadores mantuvieron una reunión con Bielsa para mostrarle su desacuerdo con la idea de salir a jugar de igual a igual contra España y pidieron que existiera una táctica de respuesta en este encuentro de vital importancia. Otra de las quejas estuvo relacionada con la intensidad en los entrenamientos, según El Espectador.

Este encuentro fue iniciativa de Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde, aunque finalmente estuvo presente toda la plantilla. El encuentro duró aproximadamente 50 minutos y el seleccionador argentino mantuvo su propuesta de juego. Ante esto, los futbolistas escucharon y se retiraron no conformes con la respuesta obtenida, ya que prefieren la idea de jugar con bloque bajo y salir al contragolpe.

El pensamiento del seleccionador

En la rueda de prensa previa al encuentro, Bielsa aseguró que "el juego de España es asociativo" por lo que "habrá que defender y lo haremos". Asimismo, explicó que "una de las mejores formas de defender es que el equipo tenga la pelota el menor tiempo posible y lo intentaremos".

"Nosotros vamos a hacer lo que creemos que es mejor para establecer diferencias a favor nuestro, después eso puede que lo consigamos o puede que no juguemos a lo que queremos jugar. Si contra España la idea es sacarle la pelota en el área nuestra y dejarle tener la pelota, es todo a favor de España. Si nos toca pasar por eso, que no es nuestra intención, sino todo lo contrario, también sabemos que en este tipo de partidos uno tiene que saber absorberlo y la dificultad aumenta. España es peor cuanto menos tiempo tiene la pelota", expresó.