Esta madrugada se disputa uno de los encuentros más esperados de la fase de grupos de este Mundial 2026. España se mide a Uruguay. Y aprovechando la tesitura recordamos una de las historias que más han marcado el paso por los mundiales de la selección charrúa. No, no hablamos del Maracanazo. De ello ya hemos pasado cuenta aquí. Lo hacemos de un momento dramático. De esos que dejan la piel de gallina. Una historia que pudo ser trágica. Una negligencia médica, todo sea dicho, pero que nos deja un relato de supervivencia, orgullo patrio y amor por el deporte como pocas se han visto sobre un terreno de juego. Es la historia de Juan Eduardo Hohberg, el futbolista que marcó, falleció en el campo... y volvió a jugar.

Nos encontramos en la semifinal del Mundial de 1954. Uruguay, que defiende la corona, se enfrenta a Hungría, la gran sensación del campeonato. El resultado, avanzada ya la segunda mitad, es de 2 a 0 para los magiares mágicos, gracias a los tantos de Zoltán Czibor y Nándor Hidegkuti. Pero está a punto de emerger la figura de Juan Eduardo Hohberg.

Un Juan Eduardo Hohberg nacido en Córdoba, Argentina, en 1927. Amante del fútbol, desde la posición de delantero donde destacaba por su facilidad para sumar goles, debuta con Rosario Central en 1946. En 1949 es contratado por Club Atlético Peñarol, tras marcar un doblete en un torneo amistoso. Ahí se convertirá en leyenda. Gana cuatro ligas en cinco temporadas.

Como era tan habitual en la época, Hohberg se nacionaliza uruguayo. Y pasa a ser internacional. La idea era que ya participara en el Mundial de Brasil de 1950, al igual que sus compatriotas Ghiggia y Schiaffino. Pero los permisos burocráticos no llegan a tiempo.

Sí participa en el Mundial de 1954, personificando el recambio que necesitaba Uruguay para mantener la mística y el favoritismo que le había llevado a ser campeona del mundo cuatro años antes. La Celeste pasa sin problemas como primera de su grupo. Supera, en un partidazo, a Inglaterra en cuartos de final (4-2).

Y así, llegamos a la semifinal. 30 de junio, Stade Olympique de La Pontaise. A falta de 15 minutos para el 90, como decíamos, Hungría va ganando por 2 a 0. Es entonces cuando aparece un Juan Eduardo Hohberg tocado por la inspiración divina. Supera a Gyula Grosics -otro futbolista con su propia historia- para hacer el 1-2. Y en el 86, con Uruguay volcado, Hohberg vuelve a marcar, enviando el partido a la prórroga cuando parecía imposible.

Durante la celebración, ante lo que acababa de conseguir el equipo, todos estallaron en júbilo. Rodearon y se lanzaron sobre el nuevo héroe. Espoleados por la reacción, y conscientes de que incluso se puede aprovechar antes de que el árbitro señale el final del tiempo reglamentario, se levantan para volver al centro del campo. Pero Juan Eduardo Hohberg no lo hace. Yace inmóvil en el suelo. No saben muy bien qué está ocurriendo, pero comprenden que algo no va bien.

El doctor de la selección, Carlos Abate, y el masajista Juan Kirchberg, acuden rápidamente en su auxilio. Y lo que encuentran es dantesco. Hohberg no reacciona. Su corazón está parado. Le suministran coramina -un estimulante del sistema nervioso central y respiratorio- unido a masajes cardiorrespiratorios y respiración boca a boca. Y vuelve en sí. Según los propios médicos, fueron 15 segundos los que Juan Hohberg estuvo clínicamente muerto.

La historia no concluye aquí. Ante la inminencia de la prórroga y con un fútbol que aún no permitía los cambios, Hohberg, aún convaleciente, vuelve al terreno de juego para disputar el alargue. Un alargue en el que Hungría termina por imponerse por 4-2, con un doblete de Sándor Kocsis.

¿Fue un acto heroico, una muestra del coraje charrúa, o más bien una negligencia médica que pudo costarle la vida al futbolista? Probablemente ambas. Hoy, desde luego, no estaría permitido que Hohberg hubiera vuelto al terreno de juego. Y es lógico. Pero en aquel entonces no existían los protocolos de seguridad actuales ante situaciones como aquella, y el regreso del delantero al campo sigue siendo tratado hoy como un gesto glorioso.

De hecho, Juan Eduardo Hohberg jugaría también, tres días después, el partido por el tercer y cuarto puesto. Uruguay pierde ante Austria (3-1), y Hohberg es precisamente quien marca el tanto celeste.

Otra muerte esquivada asombrosamente

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Juan Eduardo Hohberg continuó su carrera sin mayor problema. De hecho, continúa mostrándose como un killer que llamaría poderosamente la atención en Europa. Juventus o AS Roma fueron algunos de los equipos que se interesaron por su fichaje. No era fácil salir de Peñarol... hasta que, en 1958, todos están de acuerdo para que firme por el Sporting de Portugal.

Pero algo se trunca en su llegada a Portugal, así que Hohberg debe regresar a Uruguay. Toma el vuelo desde Lisboa con dirección a Río de Janeiro. Un vuelo que jamás llegaría. Cuando se aproxima al continente americano sufre varias averías consecutivas, y tiene que amerizar de manera urgente. Una pesadilla que deja muertos, heridos... y un Juan Eduardo Hohberg superviviente. De nuevo. Increíble. "Soy el único hombre que ha nacido tres veces: cuando llegué al mundo, cuando mi corazón se detuvo en el Mundial, y cuando se cayó el avión en el que viajaba", llegaría a declarar un futbolista que se convirtió en una especie de ángel a partir de entonces.

Tras el accidente aéreo decidió abandonar el fútbol, pero la afición de Peñarol no le dejó. Le convenció para que regresara al equipo. Y Hohberg lo hizo para llevar al Club Atlético Peñarol a proclamarse campeón de la Copa Libertadores de 1960, la primera en la historia del club.

Ahora ya sí sale de Uruguay, para jugar sobre todo en Colombia. Ahí, tras retirarse, comenzaría una carrera de casi 30 años como entrenador que le llevaría por Perú, México, Ecuador, Grecia y por supuesto Uruguay, donde sería uno de los pocos técnicos que estuviera más de un ciclo al frente de la selección.

Su muerte, esta vez sí, se produciría el 30 de abril de 1996, víctima de un infarto.