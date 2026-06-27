España sobrevive a una cacería, amarra el primer puesto y manda a casa a Uruguay

La noche en Guadalajara prometía fútbol. Después del decepcionante debut ante Cabo Verde (0-0) y la goleada a Arabia Saudí (4-0), la selección española afrontaba su primer test serio en este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ante una Uruguay que se jugaba el todo por el todo y a la que solo le valía ganar. Pero lo que Luis de la Fuente y los suyos terminaron encontrándose fue una auténtica guerra de guerrillas.

Porque la Celeste, siempre combativa —esta vez sobrepasando el reglamento—, convirtió el encuentro en un rosario de entradas salvajes, codazos, empujones, protestas y provocaciones que encontraron un aliado inesperado en el árbitro Ismail Elfath, incapaz de cortar una violencia que fue creciendo con el paso de los minutos.

En ese ecosistema hostil sobrevivió mejor España. No fue un partido brillante ni mucho menos, pero sí tremendamente inteligente. Los actuales campeones de Europa entendieron pronto que la estética era un lujo imposible y que la clasificación iba a decidirse desde la paciencia, la contundencia defensiva y el aprovechamiento del único regalo que concedió el rival. Y ese regalo llevó la firma de Fernando Muslera, protagonizando una cantada tremenda en el único gol de la noche a cargo de Álex Baena (0-1, m.42).

Guadalajara se convirtió en una trinchera

Marcelo Bielsa —por algo le llaman el "Loco"— planteó un encuentro incómodo desde el primer minuto. Presión feroz, duelos constantes y una intensidad que, en demasiadas ocasiones, cruzó la frontera del reglamento. Cada balón dividido era una invitación al choque y cada recepción de Mikel Oyarzabal acababa con el delantero español por los suelos.

Lamine Yamal también sufrió una vigilancia extrema. Cada vez que encaraba aparecía una pierna, un hombro o un agarrón para detener su desequilibrio. España tenía la posesión, pero apenas encontraba continuidad. El partido se jugaba exactamente donde quería Uruguay: lejos del área y muy cerca del conflicto permanente.

De la Fuente ya había reforzado el centro del campo con Mikel Merino y Marcos Llorente —sustitutos de Dani Olmo y Pedro Porro, con respecto al once que había puesto en liza el pasado domingo frente a Arabia—, consciente de que el duelo en Jalisco iba a exigir mucho más músculo que fantasía.

¡Se salva España! Unai Simón no puede agarrar el balón aéreo y Cubarsí despeja el lanzamiento de Cannobio. #MundialRTVE 🇺🇾🇪🇸 Uruguay - España, en @La1_tve y https://t.co/HAGTJnSDpO pic.twitter.com/BpAEQxu8dV — Teledeporte (@teledeporte) June 27, 2026

Muslera regaló el gol

Cuando parecía que el descanso llegaría sin grandes sobresaltos apareció el momento decisivo del encuentro.

Marcos Llorente puso un centro preciso y Álex Baena conectó un remate nada extraordinario. Lo extraordinario fue la respuesta de Muslera. El veterano guardameta metió las manos, pero convirtió una parada sencilla en una de las grandes cantadas del campeonato. El balón terminó dentro de la portería y España encontró un premio enorme prácticamente en su primer disparo entre los tres palos.

🇪🇸 GOOOOOOOOOOOL DE BAENA ¡España se adelanta con este disparo del extremo que Muslera no acierta a despejar! 🏟️ Uruguay - España, en @La1_tve y @rtveplay #MundialRTVE #FIFAWorldCup pic.twitter.com/xVwzZDIu9s — Teledeporte (@teledeporte) June 27, 2026

Como si el destino quisiera cebarse con Bielsa, en esa misma acción Manuel Ugarte cayó lesionado y tuvo que abandonar el terreno de juego. El técnico argentino todavía movió ficha en el descanso sustituyendo a Muslera por Rochet, pero el daño ya era irreversible.

😯 ¡El 'Loco' Bielsa nunca defrauda! El seleccionador de Uruguay cambia de portero tras el error de Muslera en el gol de Baena. Sale Rochet. 🇺🇾🇪🇸 La segunda parte del partido de España en @La1_tve y https://t.co/HAGTJnSDpO#MundialRTVE #FIFAWorldCup pic.twitter.com/OGJTYuTiOK — Teledeporte (@teledeporte) June 27, 2026

Patadas, permisividad y desesperación

Si la primera parte había sido áspera, la segunda resultó directamente desagradable. Uruguay necesitaba marcar para seguir viva en el Mundial —incomprensible que Bielsa sacara del campo a un futbolista como Fede Valverde—, pero apenas encontró argumentos futbolísticos. Lo que sí encontró fueron piernas para repartir golpes. España tuvo que jugar con un ojo puesto en el balón y otro en proteger los tobillos.

El árbitro desesperó a los españoles dejando sin castigo varias entradas durísimas. Oyarzabal siguió recibiendo golpes de espaldas, Cucurella mantuvo una batalla permanente con el sucio Cannobio y hasta Pedri acabó sustituido para evitar riesgos en un encuentro que amenazaba con descontrolarse definitivamente.

😯 Bielsa sigue sorprendiendo a todos con sus cambios. ¡Se va Federico Valverde cuando Uruguay necesita un gol para seguir en este #MundialRTVE! 🇺🇾🇪🇸 La segunda parte del partido en @La1_tve y @rtveplay pic.twitter.com/d0wHtJG53j — Teledeporte (@teledeporte) June 27, 2026

Mientras tanto, la selección española hizo exactamente lo que exigía el partido: defender con orden. Lejos de la brillantez ofensiva exhibida en otros momentos, España volvió a demostrar que también sabe ganar desde la sobriedad. Unai Simón apenas tuvo que intervenir porque Laporte, Cubarsí y compañía cerraron cualquier atisbo de reacción celeste.

Ferran rozó la sentencia

España incluso pudo evitar el sufrimiento final. Ferran Torres volvió a encontrarse con el travesaño, como ya le ocurrió frente a Arabia Saudí, y dejó escapar el 0-2 que habría liquidado el choque.

😱 ¡La tuvo Ferran para sentenciar el partido! Gran jugada de España que no pudo culminar el '7' en el mano a mano. Segundo palo para el delantero español en este #MundialRTVE 🇺🇾🇪🇸 Uruguay - España, en @La1_tve y @rtveplay pic.twitter.com/NbWEIU0H9N — Teledeporte (@teledeporte) June 27, 2026

Uruguay, completamente frustrada, terminó refugiándose en la protesta. Reclamó un penalti sobre Fede Viñas que el árbitro no señaló y acabó pagando su impotencia con nuevas entradas fuera de lugar. La culminación llegó en el tiempo añadido, cuando Agustín Cannobio vio por fin la tarjeta roja a la que estaba opositando tras una entrada salvaje sobre Cubarsí que resumía perfectamente el partido de los charrúas.

😡 LA ÚLTIMA DE CANOBBIO Tras 90' yendo al límite, por decirlo bonito, acabó siendo expulsado por esta sucia entrada sobre Cubarsí. 🇪🇸 ¡España jugará el jueves a las 21h. los dieciseisavos de final en @rtve! #MundialRTVE #FIFAWorldCup pic.twitter.com/pULumZH18h — Teledeporte (@teledeporte) June 27, 2026

Líderes y con mejores noticias que fútbol

España no firmó su actuación más brillante del torneo. Tampoco era el escenario para hacerlo. La selección salió de Guadalajara con tres puntos, otra portería a cero y, sobre todo, el liderato del grupo H, un premio que le permite esquivar a la vigente campeona del mundo, Argentina, en los dieciseisavos de final. Ahora toca medirse a Argelia o Austria en la siguiente ronda, el próximo jueves en Los Ángeles.

Luis de la Fuente sigue construyendo un equipo que quizá aún no deslumbra, pero que empieza a dominar un lenguaje imprescindible en los grandes campeonatos: el de saber ganar incluso cuando el rival intenta que el balón sea lo menos importante de la noche.

Porque en Guadalajara hubo muy poco fútbol y demasiada marrullería. España entendió antes que nadie que, para seguir soñando con el Mundial, primero había que sobrevivir a la batalla. Y sobrevivió. Con oficio, con carácter y con el billete a dieciseisavos bien amarrado al zurrón.



Ficha técnica

Uruguay, 0: Muslera (Sergio Rochet, m.46); Varela, Cáceres, Mathías Olivera, Juan Sanabria (Brian Rodríguez, m.70); Ugarte (De la Cruz, m.45), Valverde (Fede Viñas, m.56), Bentancur; Canobbio, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo

España, 1: Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri (Fabián, m.60), Mikel Merino (Dani Olmo, m.60); Lamine Yamal (Nico Williams, m.76), Oyarzabal (Ferran Torres, m.76) y Baena (Yeremy Pino, m.66)

Gol: 0-1, m.42: Álex Baena

Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos). Amonestó a Juan Sanabria (m.53), Varela (m.58), De la Cruz (m.93) y expulsó a Canobbio (m.95) por parte de Uruguay. En España, sacó cartulina amarilla a Baena (m.47)

Incidencias: Partido de la tercera jornada del grupo H del Mundial 2026 disputado en el estadio de Guadalajara ante 45.065 espectadores. Previo al inicio del partido, se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los terremotos de Venezuela