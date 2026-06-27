Bielsa pierde los papeles tras la eliminación de Uruguay: "Dale de una vez"

La derrota de Uruguay frente a España (0-1) no solo certificó la eliminación de la selección celeste en la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, sino que también dejó una de las imágenes más surrealistas y comentadas en la cita futbolística.

El técnico argentino Marcelo Bielsa, veterano seleccionador charrúa, protagonizó un momento bastante tenso durante la entrevista a pie de campo al perder la paciencia antes incluso de responder a las preguntas de una periodista.

El Loco esperaba el inicio de la conversación con la periodista encargada de la entrevista flash mientras el equipo de televisión ultimaba los preparativos. Tras varios segundos de espera, Bielsa mostró de forma evidente su malestar y lanzó un seco: "¡Dale de una vez!", dirigiéndose a quienes todavía no habían comenzado la entrevista.

"PARA EL GERIATRICO" Porque tras la PATETICA eliminación de Uruguay del Mundial, el por ahora DT Marcelo Bielsa, se mostró enojado al punto de gritarle a los periodistas que aguardaban para entrevistarlo. pic.twitter.com/9gvYsr9gZr — Tendencia Final (@TendenciaFinal) June 27, 2026

Respuestas muy escuetas

Una vez arrancó la conversación, el técnico apenas se extendió en sus respuestas. Preguntado por el análisis del encuentro y de la eliminación, se limitó a decir: "No logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores", sin profundizar demasiado en lo sucedido sobre el césped.

La entrevista continuó con otra cuestión sobre el cambio del madridista Fede Valverde en la medular de Uruguay. Bielsa respondió de manera igualmente breve: "Busqué que el equipo tuviera más presencia en ataque", se limitó a explicar. Por último, preguntado sobre qué había podido hablar con el portero Muslera, sustituido en el descanso tras el estrepitoso fallo en el gol de España con la firma de Álex Baena, el técnico respondió con un escuetísimo: "Nada".