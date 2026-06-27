El Rey celebra con España el pase como primera de grupo tras la batalla ante Uruguay

La victoria de España ante Uruguay en el Mundial aseguró el liderato de grupo con el gol de Baena y una Uruguay que convirtió el partido en una cacería. Una cita ineludible para los aficionados que llenaron las gradas, entre los que se encontraba el rey Felipe VI que, una vez finalizado el partido, bajó al vestuario para felicitar personalmente a los jugadores y al cuerpo técnico tras el 0-1.

El monarca, presente en el estadio de Guadalajara (México), quiso trasladar su enhorabuena a los internacionales dirigidos por Luis de la Fuente después de que certificaran el primer puesto del Grupo H con siete puntos. España afrontará ahora los dieciseisavos de final el próximo 2 de julio en Los Ángeles, donde se medirá a Austria o Argelia, segundas del Grupo J.

A su llegada al estadio, Felipe VI fue recibido por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, junto a diversas autoridades, entre ellas el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, el presidente de la Concacaf y vicepresidente de la FIFA, Victor Montagliani, y el presidente del Club Deportivo Guadalajara, Amaury Vergara.

Antes del inicio del encuentro, el rey mantuvo un encuentro con varios exjugadores de la selección española como Iker Casillas, Emilio Butragueño, Fernando Hierro, Carles Puyol, Míchel Salgado y David Silva, en un ambiente marcado por la expectación previa al partido.

El duelo también contó con la presencia de representantes institucionales españoles y mexicanos, como la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, o el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, entre otros.

Primera visita del rey Felipe VI a España en este Mundial a los vestuarios y, según comentó Marcos Llorente tras el encuentro, puso ya sobre la mesa en el vestuario el objetivo de reencontrarse en la final del próximo 19 de julio en Nueva Jersey, partido en el que, en caso de jugar España, asistiría el monarca.