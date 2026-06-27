Inglaterra pone a prueba su favoritismo frente a Panamá con el liderato en juego

La fase de grupos del Mundial 2026 entra en su momento decisivo y el Grupo L afronta una última jornada cargada de tensión. Inglaterra y Panamá se enfrentan en un duelo marcado por objetivos muy distintos, pero con la misma necesidad de competir al máximo nivel. Los ingleses quieren evitar cualquier sobresalto y certificar el primer puesto, mientras que los panameños buscan una victoria histórica que les permita cerrar su participación con orgullo y, aunque sea de forma remota, mantener viva la ilusión hasta el último minuto.

Sobre el papel, el favoritismo recae claramente sobre el conjunto dirigido por Thomas Tuchel. Sin embargo, los Mundiales han demostrado una y otra vez que los pronósticos sirven de poco cuando la presión aparece y el margen de error desaparece.

Recordemos que la selección inglesa llega a la última jornada con cuatro puntos tras vencer a Croacia y empatar sin goles ante Ghana. Un balance positivo, aunque insuficiente para despejar todas las dudas que ha dejado el equipo durante las dos primeras jornadas.

¿Cómo se está viendo a Inglaterra en este Mundial? Los ‘Three Lions’ han mostrado pegada en ataque, pero todavía no terminan de convencer en cuanto a continuidad y dominio de los partidos. Precisamente por ello, Tuchel insiste en mantener la máxima concentración ante un rival que, pese a partir como inferior, puede convertirse en una amenaza si encuentra espacios o aprovecha algún error.

Importancia de ser primera de grupo

Acabar como primero de grupo tiene una importancia estratégica evidente. Además de evitar un cruce más exigente en las eliminatorias, permitiría a Inglaterra afrontar los octavos con mayor tranquilidad y seguir construyendo confianza en un torneo en el que figura entre las grandes candidatas al título.

Para ello, las miradas volverán a centrarse en Jude Bellingham, Declan Rice y, especialmente, Harry Kane. El delantero del Bayern de Múnich continúa siendo la gran referencia ofensiva de un equipo que necesita que sus figuras aparezcan cuando la competición entra en su fase más exigente.

Panamá juega por el orgullo

En el otro lado del campo estará una Panamá que ha competido con dignidad durante todo el torneo, aunque los resultados no hayan acompañado. Las derrotas por la mínima ante Ghana y Croacia dejaron al conjunto dirigido por Thomas Christiansen sin margen de maniobra y al borde de la eliminación.

Aun así, los centroamericanos no están dispuestos a bajar los brazos. La selección canalera ha demostrado una gran organización defensiva y una notable capacidad de sacrificio, dos cualidades que volverán a ser fundamentales frente a una de las plantillas más potentes del campeonato.

No podemos pasar por alto que este año el recuerdo de Rusia 2018 sigue muy presente. Entonces, Inglaterra se impuso con contundencia por 6-1, aunque aquel encuentro quedó grabado para siempre en la memoria panameña por el primer gol de su historia en una Copa del Mundo.

Ocho años después, Panamá vuelve a encontrarse con los ingleses en un escenario mundialista y sueña con protagonizar una de las grandes sorpresas del torneo.

La confianza, el mayor enemigo inglés

Si algo preocupa en el entorno de Inglaterra no es la calidad de Panamá, sino la posibilidad de que aparezca la relajación. La historia de los Mundiales está llena de ejemplos de selecciones favoritas que subestimaron a sus rivales y terminaron pagando un precio muy alto.

Por eso, Tuchel ha insistido durante toda la semana en mantener la intensidad competitiva y evitar cualquier exceso de confianza. Recordemos que un empate podría complicar el liderato y una derrota abriría escenarios inesperados en la clasificación final del grupo. El técnico alemán sabe que sus jugadores parten con ventaja, pero también que los partidos decisivos suelen castigar cualquier desconexión.

Inglaterra tiene el talento, la experiencia y las estadísticas de su lado. Panamá, en cambio, cuenta con algo que en los Mundiales nunca debe subestimarse: la ilusión de quien no tiene nada que perder. Y cuando eso ocurre, las sorpresas dejan de parecer imposibles.