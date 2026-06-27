La Scaloneta pisa el freno: el partido que puede cambiarlo todo antes de las eliminatorias

Argentina afronta su último compromiso de la fase de grupos frente a Jordania con la clasificación asegurada y la mirada puesta en las eliminatorias. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni sabe que el verdadero desafío comenzará en dieciseisavos de final y todo apunta a que el técnico aprovechará el encuentro para gestionar esfuerzos.

La vigente campeona llega como una de las selecciones más temidas del torneo. Sin embargo, el cuerpo técnico es consciente de que un Mundial se gana administrando bien los recursos y evitando el desgaste innecesario antes de los cruces a vida o muerte.

El plan de Scaloni antes de las eliminatorias

La prioridad de Argentina es clara: llegar en las mejores condiciones posibles a los dieciseisavos de final. Después de una exigente fase de grupos, varios titulares acumulan muchos minutos y podrían tener descanso frente a Jordania. Scaloni ya ha demostrado en anteriores torneos que no tiene miedo a realizar rotaciones cuando la situación lo permite. El técnico considera que mantener enchufada a toda la plantilla es una de las claves para competir por el título.

Por eso, se espera que algunos futbolistas menos habituales tengan una oportunidad de reivindicarse en este encuentro.

Los suplentes que quieren aprovechar su oportunidad

El partido puede convertirse en una gran ocasión para aquellos jugadores que han tenido menos protagonismo durante el campeonato. Muchos de ellos buscan convencer al seleccionador de cara a las eliminatorias. La profundidad de plantilla es una de las grandes fortalezas argentinas. Los recambios ofrecen garantías suficientes para competir al máximo nivel y permitir que las principales figuras lleguen frescas a los partidos decisivos.

Esta situación convierte el encuentro ante Jordania en mucho más que un simple trámite para varios integrantes del combinado albiceleste.

Jordania busca el mayor golpe de su historia

Para Jordania, enfrentarse a Argentina supone una oportunidad única. La selección asiática afronta el partido sin la presión que recae sobre los campeones del mundo y con la ilusión de protagonizar una de las mayores sorpresas del torneo.

Aunque el favoritismo argentino es evidente, los jordanos saben que cualquier despiste puede convertirse en una oportunidad para hacer historia. El equipo llega con la motivación de medirse a una de las grandes potencias del fútbol mundial y dejar una imagen competitiva ante millones de espectadores.

El verdadero Mundial empieza después

Argentina sabe que el objetivo no es ganar la fase de grupos, sino levantar el trofeo dentro de unas semanas. Por eso, todo lo que ocurra frente a Jordania será analizado pensando en los cruces posteriores. Las eliminatorias representan un escenario completamente distinto. Un error puede significar la eliminación y cada detalle adquiere una importancia decisiva.

Scaloni lo tiene claro: el encuentro ante Jordania es la última prueba antes de adentrarse en el territorio donde realmente se deciden los campeones.