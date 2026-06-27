Las heridas de guerra contra Uruguay: Nico Williams y Yeremy Pino

La selección española consiguió este sábado el billete para dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá como primera del grupo H tras imponerse a Uruguay por 0-1 en Guadalajara —Jalisco—. Una victoria, en un encuentro con demasiada agresividad por parte de los charrúas, que le puede salir muy cara a Luis de la Fuente al perder a dos piezas clave en sus esquemas como son Nico Williams y Yeremy Pino, ambos fijos en sus cambios para dar aire fresco al equipo.

En la recta final del encuentro, Yeremy Pino, que entró al terreno de juego en el minuto 66 por Álex Baena —autor del único gol del partido—, tuvo un fuerte encontronazo con un jugador de Uruguay y se dañó la zona del hombro, retorciéndose de dolor en el césped. Tuvo que abandonar el campo y, como España ya había agotado los cinco cambios, regresó pero sin poder separar el brazo del cuerpo.

De la Fuente confirmó las malas sensaciones con el canario tras el partido: "Lástima la lesión de Yeremy, veremos a ver de qué grado es. Puede ser una lesión de clavícula. Está sufriendo mucho. Mañana pasará unas pruebas. Seguramente tenga la clavícula rota", afirmó el técnico riojano en el micrófono de DAZN, que añadió que "probablemente se va a perder lo que queda de campeonato".

Lo de Yéremy Pino jugando el final del partido con la clavícula rota es BRUTAL 😲 "Está sufriendo mucho, ha sido una heroicidad y estamos muy agradecidos"#DAZNMundial pic.twitter.com/yEZJNkVhfe — DAZN España (@DAZN_ES) June 27, 2026

No fue el único caído en la batalla contra los charrúas. Nico Williams, que también salió para los minutos finales —entró en el 76’ por Lamine Yamal—, acabó el encuentro con "una ligera molestia, que puede ser una sobrecarga o fatiga". "Vamos a esperar a mañana, no sabemos", se limitó a decir De la Fuente sobre el estado del jugador del Athletic de Bilbao.