Canadá, primera selección en octavos del Mundial

Canadá alcanzó la gloria este domingo al derrotar y eliminar del Mundial 2026 a Sudáfrica por 0-1 con un gol en los últimos compases del encuentro (minuto 92) que hizo que la selección canadiense pase a la historia al superar, por primera vez, una ronda eliminatoria de una Copa del Mundo.

Un tiro libre de Stephen Eustáquio desde fuera del área en el minuto 92 se coló en la portería rival, desatando la locura en el banquillo y sellando un triunfo agónico que quedará grabado con letras de oro en el fútbol del país norteamericano.

Canadá, subcampeona del Grupo B, inició el encuentro con un planteamiento ofensivo que le permitió generar más oportunidades a portería que su rival durante los primeros minutos de juego. Para contrarrestar el dibujo táctico de los canadienses, los africanos, segundos del Grupo A, volvieron a poner sobre la cancha el sistema tradicional de 4-2-3-1 con el objetivo de tapar el juego interior.

Esta disposición buscó abrir los extremos para un duelo en el que destacó la falta en el once inicial de Alphonso Davies. El cuerpo técnico decidió no arriesgarlo en el arranque del compromiso debido a que el futbolista viene saliendo de una lesión y se encuentra en pleno proceso de retorno a las canchas. La ausencia de su gran estrella no achantó al conjunto canadiense que apretó al final del primer tiempo con dos opciones claras que no se consolidaron.

Sudáfrica, por su parte, tuvo su primera ocasión clara bien entrada en la segunda parte, con un disparo desde fuera del área que se fue al travesaño. Poco después, en el minuto 62, Canadá volvió a buscar con mayor intensidad el gol con un remate de Tani Oluwaseyi, jugador del Villarreal CF, que alcanzó a despejar Williams.

La espera se hizo eterna, pero en medio de la desesperación, a Jesse Marsch no le quedó más remedio que mandar a Davies al campo. El retorno de la gran estrella canadiense a las canchas se notó de inmediato a pesar de haber estado más de un año apartado: en los primeros compases, firmó una asistencia para Jacob Shaffleburg que estuvo a punto de terminar en gol en el minuto 75 de juego.

EUSTAQUIO METE A CANADÁ EN OCTAVOS 🇨🇦 Los canadienses llegan a esta ronda por primera vez en su historia #DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/rtI8Kscg5n — DAZN España (@DAZN_ES) June 28, 2026

Con Sudáfrica eliminada de la competición, los canadienses aguardan por su próximo rival de octavos de final, que se decidirá el próximo 7 de julio entre el ganador del duelo de dieciseisavos que se disputará mañana en el Estadio de Monterrey (México) entre Marruecos y Países Bajos.

Ficha técnica

Sudáfrica, 0: Ronwen Williams, Teboho Mokoena, Aubrey Modiba, Oswin Appollis, Relebohile Mofokeng (m.46, Thalente Mbatha), Thapelo Maseko (m.86, Tshepang Moremi), Sphephelo Sithole, Mbekezeli Mbokazi, Evidence Makgopa (m.86, Iqraam Rayners), Khuliso Mudau e Ime Okon

Canadá, 1: Maxime Crépeau, Alistair Johnston, Stephen Eustáquio, Jonathan David, Liam Millar (m. Jacob Shaffelburg), Tani Oluwaseyi (m.71, Promise David), Derek Cornelius, Moïse Bombito (m.59, Luc De Fougerolles), Tajon Buchanan (m.75, Alphonso Davies), Richie Laryea y Nathan Saliba (m.59, Niko Sigur).

Gol: 0-1, m. 92: Stephen Eustaquio

Árbitro: Joao Pinheiro. Amonestó a Nathan Saliba y Niko Sigur, de Canadá

Incidencias: partido de dieciseisavos del Mundial 2026 disputado en el estadio de Los Ángeles.