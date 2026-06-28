El día que Santiago Bernabéu fichó a Amancio... a espaldas de su propia directiva

Sí, por su cuenta y riesgo, sin conocimiento y contra el parecer de su propia junta directiva —que no era partidaria del fichaje—. Y también gracias al préstamo de uno de sus miembros —el vicepresidente tercero, Francisco Muñoz Lusarreta— porque el Real Madrid no tenía en aquel momento la liquidez suficiente en caja para acometer la operación; vamos, que andaba canino… una operación que —y a las pruebas me remito— resultó a la postre muy exitosa, visto el magnífico rendimiento que ofrecería el futbolista gallego y que, además, ilustra a la perfección el talante del propio Santiago Bernabéu, acostumbrado a ponerse el mundo por montera.

Pero antes de meternos en harina, recordemos siquiera someramente, quién era ese Amancio Amaro por el que el club blanco va a desembolsar una buena cantidad de millones de las antiguas pesetas.

La gran promesa del fútbol español

Se llamaba Amancio Amaro Varela y había nacido en La Coruña el 16 de octubre de 1939; es decir, sólo unos meses después de la finalización de nuestra Guerra Civil, falleciendo en Madrid el 21 de febrero de 2023, tras una larga enfermedad, a la edad de 83 años. Se inició como futbolista en un club modesto de su ciudad natal llamado Victoria, y de ahí, al cumplir su período como juvenil, pasó al Deportivo, con el que debuta en la temporada 1958-59, en Segunda División.

Para el año siguiente ya es titular indiscutible del conjunto blanquiazul, jugando en la punta derecha del ataque, como extremo o interior. Se trataba de un futbolista de pequeño formato —1,69 de altura—, pero sumamente listo y habilidoso. Gran regateador, tenía lo que hoy llamaríamos un uno contra uno demoledor. Su forma de moverse por el campo, salvando las distancias, era similar a la de Lionel Messi, pues partiendo de la banda derecha se iba hacia el centro burlando contrarios y caracoleando, y mostraba una gran puntería para poner el balón fuera del alcance de los guardametas rivales. En aquellos tiempos en los que las áreas eran poco menos que campos minados, y donde los defensas gozaban casi de licencia para matar, Amancio no se arrugaba nunca y se jugaba literalmente el físico, lo cual le costaría a la postre un par de lesiones tan aparatosas y graves como prolongadas en su recuperación.

En 1962 acababa de ascender con el Deportivo a Primera División, proclamándose máximo goleador del Grupo Norte de la Categoría de Plata, con 25 tantos en 26 partidos, e incluso había sonado su nombre para formar parte de la convocatoria de la Selección Española para el Campeonato del Mundo de Chile, aunque finalmente no viajó al país andino.

La directiva del Madrid no lo ve claro...

El Real Madrid, a pesar de la morterada que acababa de cobrar por el traspaso de Luis Del Sol a la Juventus, no andaba precisamente sobrado de liquidez. Estaba embarcado en el costoso proyecto de levantar la Ciudad Deportiva, primera instalación de su especie en nuestro país y que sería inaugurada en mayo de 1963, y los gastos eran cuantiosos, tanto en fichajes como en salarios de jugadores y otras partidas, como pronto pondría de manifiesto una famosa carta remitida por el vicepresidente Raimundo Saporta al propio Bernabéu, de manera que éste no tendría más remedio que pedir prestado para ir al mercado, por decirlo de una forma coloquial.

Y para que otros clubes —sin ir más lejos el Barça— no se le adelantasen y le levantaran a una pieza de caza mayor como era Amancio, había que actuar rápido, y no era precisamente Don Santiago un hombre dubitativo e irresoluto, como ya había demostrado en numerosas operaciones anteriores, sino que se dejaba guiar por su ojo clínico. Y casi siempre acertaba.

El fichaje de Amancio ya se había discutido en una reunión de la directiva madridista, con un Bernabéu que cada vez pasaba más tiempo en su retiro de Santa Pola, pescando, como único valedor, y sus compañeros de Junta se mostraron entonces muy reacios a pagar los 12 millones que pedía el club coruñés por un jugador al fin y al cabo de Segunda División, por muy buena temporada que éste hubiera hecho. Pero el presidente merengue no era hombre que se amilanase con facilidad. El Real Madrid acababa de conseguir el doblete en la temporada 61-62, pero también había caído en la final de la Copa de Europa, 5-3 ante el Benfica del joven Eusebio —segunda temporada consecutiva en la que no ganaba el principal torneo continental—, y necesitaba reforzar una línea delantera cuajada de excelentes jugadores pero ya muy veteranos, como era el caso de Di Stefano, Puskas y en menor medida Gento.

... pero donde hay patrón, no manda marinero

Se convocó una nueva reunión de la directiva blanca, con el punto del posible fichaje de Amancio dentro del orden del día. Tuvo lugar esta en el frontón Fiesta Alegre, donde jugaba el equipo de baloncesto y se hallaban situadas entonces las oficinas del club, pero sorprendentemente a la hora señalada no estaba presente el propio Bernabéu, siempre tan puntual, aunque llamó por teléfono, indicando que se incorporaría más tarde, en cuanto solventase algunos inaplazables asuntos particulares.

Pero en realidad se encontraba negociando en La Coruña la contratación del futbolista, y se mantuvo en contacto telefónico con la Junta. En una de sus llamadas le preguntó a un directivo de su máxima confianza, el empresario y vicepresidente tercero Francisco Muñoz Lusarreta, el resultado de la votación. Lusarreta le dijo que se había rechazado el fichaje de Amancio por unanimidad, debido su elevado coste, y entonces fue cuando el patriarca de Almansa le informó de que acababa de llegar a un acuerdo con el Deportivo para el traspaso, y que necesitaba de él —un hombre acaudalado— que le adelantase cuatro millones de pesetas al club.

El presidente sabía que podía contar con ese dinero, y también que su autoridad no sería cuestionada por haberse tomado semejante libertad. Eran muchos años al timón de la nave blanca, y podía permitirse ser osado. Claro que las cifras de la operación se las traían: 12 millones de pesetas —en algunas fuentes hablan de sólo 10—, a pagar al Deportivo de La Coruña, a lo que habría que sumar la cesión de Betancort y Antonio Ruiz, y el traspaso de Miche y Cebrián. Aquella cantidad constituía el mayor precio abonado hasta entonces por un futbolista entre clubes españoles (el Inter y la Juventus habían pagado bastante más por los dos Luises, Suárez y Del Sol respectivamente, pero ya era cosa sabida que el Calcio era rico, y ciudades como Milán y Turín nadaban en la abundancia).

Un rendimiento excepcional

Y así, mediante un golpe de audacia, llegó Amancio al Real Madrid. Su rendimiento sólo puede calificarse de superlativo. Se mantendría en la plantilla blanca durante nada menos que 14 temporadas, disputando 471 partidos oficiales, en los que marcó 155 goles, y actuando en la selección absoluta en 42 ocasiones, con un balance de 11 tantos. Como internacional va a formar parte del equipo que conquistaría la Eurocopa de 1964 (también será mundialista en Inglaterra-66), mientras que en el Real Madrid obtendrá los siguientes títulos: nueve campeonatos de Liga (1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1972, 1975 y 1976), tres de Copa del Generalísimo (1970, 1974 y 1975) y una Copa de Europa (1966). Va a ser Balón de Bronce en 1964, e integrante de la Selección de la FIFA en 1968, seguramente sus dos mejores años a nivel individual. Porque su gran año va ser ese emblemático 1968, en el que marcó bastantes goles para los rácanos estándares de la época (incluso logró algún hat-trick), y se convirtió en la estrella indiscutible de nuestro alicaído fútbol.

En septiembre de 1976, al retirarse, se le rindió un merecidísimo homenaje en el escenario de sus mayores éxitos, pasando a formar parte del cuerpo técnico madridista. Como entrenador del Castilla sería el descubridor de la Quinta del Buitre, lo que le valdría ocupar el banquillo del primer equipo en el curso 84-85, aunque en tan delicado puesto ya no le va a acompañar la fortuna, ni tampoco el comportamiento de determinados jugadores —aquella nochecita en Milán…—. Su ultimo servicio al club sería la Presidencia de Honor, que ostentó brevemente, siendo sucedido en el cargo por José Martínez Pirri, el compañero de tantas tardes de gloria.