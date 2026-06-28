El sorprendente nuevo destino de Lewandowski tras dejar el Barça

Robert Lewandowski ya ha tomado la decisión que llevaba semanas cocinándose. Después de poner punto final a su etapa en el FC Barcelona, el delantero polaco, que cumplirá 38 años el próximo mes de agosto, continuará su carrera en la MLS tras alcanzar un acuerdo con el Chicago Fire, donde firmará un contrato por dos temporadas para afrontar el último gran desafío de una trayectoria repleta de títulos y goles.

La operación, adelantada por Sky Alemania y confirmada por varios medios españoles, está pendiente únicamente de los últimos flecos burocráticos antes de hacerse oficial. Lewandowski llegará como agente libre, una circunstancia que ha facilitado enormemente la negociación con la franquicia estadounidense.

El proyecto de Chicago pesó más que los petrodólares

Aunque el nombre del polaco llevaba meses relacionado con el fútbol de Arabia Saudí, el exdelantero azulgrana ha optado por un proyecto muy diferente. Chicago Fire le ofrecía algo más que un contrato: un papel protagonista dentro de una liga en plena expansión, estabilidad para su familia y la posibilidad de convertirse en uno de los nuevos rostros internacionales de la MLS.

De hecho, Lewandowski viajó recientemente a la Ciudad del Viento para conocer de primera mano tanto las instalaciones del club como el entorno en el que vivirá junto a su familia. Esa visita terminó de convencer al delantero, que dio el visto bueno definitivo en los últimos días.

Un nuevo duelo con Messi

Su desembarco en Estados Unidos permitirá volver a ver sobre un terreno de juego a dos de las grandes figuras de la última década. El Chicago Fire milita en la Conferencia Este, la misma que el Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez, por lo que ambos equipos se cruzarán durante la temporada.

La MLS sigue así alimentando una colección de estrellas que hace apenas unos años parecía impensable. Tras la llegada de Messi, Busquets, Jordi Alba, Suárez o Griezmann, ahora será el máximo goleador histórico de la selección polaca quien aterrice en Norteamérica para seguir aumentando el impacto mediático de la competición.

Cuatro temporadas de azulgrana

Se cierra así una etapa de cuatro campañas en el Barcelona en la que Lewandowski ha sido el gran referente ofensivo del conjunto culé. Llegó procedente del Bayern de Múnich en el verano de 2022 y respondió desde el primer día con goles, liderazgo y una regularidad impropia de un futbolista que ya había superado la treintena.

Su paso por el Camp Nou deja varias Ligas, una Supercopa y el reconocimiento de haber sostenido el ataque azulgrana durante buena parte de este ciclo. También se marcha como uno de los delanteros más determinantes que han vestido la camiseta del Barça en los últimos años.

El último gran reto

Lejos de optar por la retirada o dejarse seducir únicamente por el aspecto económico, Lewandowski ha elegido un destino donde seguirá siendo el foco del proyecto deportivo. En Chicago esperan que su llegada suponga un salto competitivo y mediático similar al que provocó Messi en Miami.

Salvo sorpresa de última hora, el anuncio oficial llegará en cuestión de horas. El Barça pierde a uno de los mejores goleadores de su historia reciente y la MLS suma otra estrella de talla mundial para continuar reforzando su crecimiento internacional.