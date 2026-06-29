Brasil remonta a Japón con un gol de Martinelli en el minuto 95 y avanza a octavos

La selección de Brasil ha sellado su clasificación para los octavos de final del Mundial 2026 tras imponerse a un combativo combinado japonés en un encuentro lleno de tensión y alternativas. El equipo sudamericano tuvo que sufrir hasta el último suspiro del partido para certificar su pase, culminando una remontada elaborada gracias a un tanto definitivo de Gabriel Martinelli, que llegó cuando el reloj marcaba el minuto 95 de juego.

El combinado asiático demostró desde el pitido inicial que no iba a ser un rival sencillo. Con un gran rigor táctico y salidas veloces al contragolpe, los nipones lograron sorprender a la zaga brasileña. Fue Kaishu Sano el encargado de abrir el marcador y poner el 0-1 en contra de los pentacampeones, un golpe inesperado que obligó al conjunto amarillo a recomponer su esquema y volcarse sobre el área rival con más intensidad durante el primer tramo del choque.

Tras el paso por los vestuarios, la dinámica del encuentro cambió. La urgencia por evitar la eliminación prematura espoleó a los sudamericanos, que intensificaron su dominio territorial. En el minuto 56, la persistencia dio sus frutos cuando Casemiro logró firmar el empate. El veterano centrocampista hizo valer su experiencia en grandes citas internacionales para devolver la tranquilidad a su equipo y cambiar por completo la inercia psicológica de la eliminatoria.

A partir de ese instante, el asedio sobre la portería rival fue constante. Las ocasiones se sucedían, pero la falta de puntería y el orden defensivo de los asiáticos parecían abocar el desenlace a una peligrosa prórroga. Sin embargo, en la última jugada del tiempo de descuento, la insistencia brasileña encontró su premio. Martinelli aprovechó un balón en el interior del área para desatar la euforia y evitar el desgaste físico de treinta minutos adicionales de juego.

Con los deberes hechos y el billete para la siguiente ronda en el bolsillo, Brasil ya mira hacia el futuro en el torneo. Su próximo rival en esta fase eliminatoria saldrá del enfrentamiento entre Noruega y Costa de Marfil. Sea cual sea el oponente, la plantilla ha demostrado este lunes que cuenta con la resiliencia necesaria para superar situaciones límite en la competición más exigente del mundo del fútbol.