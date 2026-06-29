Carlos Sainz cambia el Williams por el Metro de Madrid

Nueve minutos. Ese es el tiempo que se tarda en metro en cubrir la distancia entre Nuevos Ministerios, en el centro de Madrid, y el circuito de MADRING, en Ifema. Así lo ha demostrado Carlos Sainz, que, como embajador del Gran Premio de España, protagoniza el vídeo con el que la organización quiere demostrar que el circuito madrileño será el mejor conectado de todo el calendario de la Fórmula 1.

El piloto madrileño bromea al asegurar que "el Metro es el único coche capaz de circular a 100 km/h por el centro de Madrid", una forma de resumir la rapidez con la que miles de aficionados podrán llegar al circuito. Además, anima a la afición a que, durante el fin de semana del 11 al 13 de septiembre, sean únicamente los pilotos quienes se suban al coche.

El vídeo supone el pistoletazo de salida de la campaña de movilidad que el Ayuntamiento ha puesto en marcha de cara a la celebración del Gran Premio. Además de la rapidez del Metro, desde el Consistorio se recuerda la amplia red de autobuses urbanos e interurbanos de la EMT que dará servicio a los aficionados durante el fin de semana de la carrera, así como la opción de Cercanías, que amplía las alternativas de transporte público.

MADRING contará con dos grandes áreas de acceso diferenciadas, conectadas mediante Metro, autobuses de la EMT y Cercanías.

La zona sur, situada en Ifema Madrid, dispone de conexión directa con Metro prácticamente a las puertas del recinto (Línea 8, estación Feria de Madrid), además de las líneas de autobús de la EMT 120, 122, 104, 171, T11, 87, 172SF, 125 y 172.

La zona norte, en Valdebebas, que acogerá la mayor fan zone, estará conectada mediante la línea C-1 de Cercanías con la estación de Valdebebas, a la que se puede llegar desde Atocha, Recoletos o Nuevos Ministerios, haciendo transbordo en Chamartín, donde también habrá trenes directos.

La campaña de comunicación del plan de movilidad irá ofreciendo detalles sobre los itinerarios recomendados, los accesos y otros datos de interés a medida que se acerque la fecha. Además, los aficionados recibirán información específica y personalizada sobre las distintas alternativas de acceso en función de la ubicación de sus entradas.

Como novedad, Madring pondrá también a disposición de los asistentes nuevas herramientas digitales e información personalizada a través de una app para ayudar a los aficionados a planificar sus desplazamientos de la forma más eficiente posible.