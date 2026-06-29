Dimisiones y una investigación de Estado: el drama de Corea del Sur tras el Mundial

Una eliminación que se convierte en cuestión de Estado. Después de caer eliminados en la fase de grupos, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, ha mostrado su descontento con la actuación de conjunto en el Mundial. Tan solo consiguieron tres puntos de los nueve posibles y terminaron terceros en su grupo, integrado por México, Sudáfrica y República Checa. El mal resultado provocó la dimisión del seleccionador Hong Myung-bo.

El presidente asume el resultado no solo como un fracaso deportivo sino también sistemático, vinculándolo a problemas de gestión, selección de cargos y falta de control en las instituciones deportivas. Además, defiende que la solución pasa por reformas de transparencia, control y democratización institucional.

"Dado que la participación en la Copa del Mundo implica una gran cantidad de fondos públicos de los ciudadanos y el apoyo nacional, les ruego que en el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo se investigue minuciosamente la situación exacta de este incidente, se analicen las causas, y se elaboren medidas detalladas para prevenir su reincidencia y mejorar el sistema", compartió en su red social.

최휘영 장관님과 관련 공무원 여러분 애쓰셨습니다. 저도 전임 명예 프로축구단장이자 심정적 붉은악마로서 예상밖 결과에 당황을 넘어 황당함을 느낍니다. 결국 인사가 만사임이 다시 한번 증명됐습니다. 능력보다 네편내편을 더 중시해 무능한 사람을 지휘관으로 선발하면 결과는 불보듯… https://t.co/wNwtKlo1qY — 이재명 (@Jaemyung_Lee) June 28, 2026

Apuntando al responsable

Lee Jae-myung señaló directamente al seleccionador como uno de los responsables de este fracaso: "Al fin y al cabo, se ha demostrado una vez más que los nombramientos lo son todo. Cuando se da más importancia a las afinidades políticas que a la competencia y se elige como responsable a una persona incompetente, el resultado es previsible como el amanecer".

Horas más tarde estas declaraciones, Hong Myung-bo dejó su puesto de entrenador: "Pido disculpas sinceras al público surcoreano que ha apoyado a nuestro equipo. Hoy dimito de mi cargo. Aceptar este puesto nunca fue una decisión fácil, pero desde el momento en que lo acepté, mi único objetivo fue cumplir con mis obligaciones de forma responsable hasta el final", aseguró.

La respuesta del Ministerio

"Impulsaremos con celeridad una reforma a gran escala de toda la gestión del fútbol para que la esperanza y el orgullo de toda la nación puedan renacer", escribió Hwiyoung Chae en respuesta a la petición del presidente surcoreano.

El Ministro de Cultura, Deportes y Turismo añadió: "Constituiremos una comisión formada por expertos para investigar a fondo las causas de este desastroso resultado y exigiremos con severidad las responsabilidades correspondientes por la incompetencia y las deficiencias que salgan a la luz durante dicho proceso".

El descontento no solo viene por parte de las grandes esferas, incluso se creó una petición popular en la web de la Asamblea Nacional. La selección de Corea del Sur comienza ahora un periodo de reconstrucción y todo apunta a que será con una investigación gubernamental mediante.