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Mundial de Fútbol 2026

Dimisiones y una investigación de Estado: el drama de Corea del Sur tras el Mundial

El presidente Lee Jae-myung tilda de incompetente al seleccionador Hong Myung-bo, que ha renunciado tras caer eliminados en la fase de grupos.

El presidente Lee Jae-myung tilda de incompetente al seleccionador Hong Myung-bo, que ha renunciado tras caer eliminados en la fase de grupos.
Los jugadores de Corea del Sur después de perder en el Mundial 2026. | Cordon Press

Una eliminación que se convierte en cuestión de Estado. Después de caer eliminados en la fase de grupos, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, ha mostrado su descontento con la actuación de conjunto en el Mundial. Tan solo consiguieron tres puntos de los nueve posibles y terminaron terceros en su grupo, integrado por México, Sudáfrica y República Checa. El mal resultado provocó la dimisión del seleccionador Hong Myung-bo.

El presidente asume el resultado no solo como un fracaso deportivo sino también sistemático, vinculándolo a problemas de gestión, selección de cargos y falta de control en las instituciones deportivas. Además, defiende que la solución pasa por reformas de transparencia, control y democratización institucional.

"Dado que la participación en la Copa del Mundo implica una gran cantidad de fondos públicos de los ciudadanos y el apoyo nacional, les ruego que en el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo se investigue minuciosamente la situación exacta de este incidente, se analicen las causas, y se elaboren medidas detalladas para prevenir su reincidencia y mejorar el sistema", compartió en su red social.

Apuntando al responsable

Lee Jae-myung señaló directamente al seleccionador como uno de los responsables de este fracaso: "Al fin y al cabo, se ha demostrado una vez más que los nombramientos lo son todo. Cuando se da más importancia a las afinidades políticas que a la competencia y se elige como responsable a una persona incompetente, el resultado es previsible como el amanecer".

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Horas más tarde estas declaraciones, Hong Myung-bo dejó su puesto de entrenador: "Pido disculpas sinceras al público surcoreano que ha apoyado a nuestro equipo. Hoy dimito de mi cargo. Aceptar este puesto nunca fue una decisión fácil, pero desde el momento en que lo acepté, mi único objetivo fue cumplir con mis obligaciones de forma responsable hasta el final", aseguró.

La respuesta del Ministerio

"Impulsaremos con celeridad una reforma a gran escala de toda la gestión del fútbol para que la esperanza y el orgullo de toda la nación puedan renacer", escribió Hwiyoung Chae en respuesta a la petición del presidente surcoreano.

El Ministro de Cultura, Deportes y Turismo añadió: "Constituiremos una comisión formada por expertos para investigar a fondo las causas de este desastroso resultado y exigiremos con severidad las responsabilidades correspondientes por la incompetencia y las deficiencias que salgan a la luz durante dicho proceso".

El descontento no solo viene por parte de las grandes esferas, incluso se creó una petición popular en la web de la Asamblea Nacional. La selección de Corea del Sur comienza ahora un periodo de reconstrucción y todo apunta a que será con una investigación gubernamental mediante.

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