El Brasil-Japón resucita la fiebre por 'Oliver y Benji': "Lo bueno nunca pasa de moda"

Hubo una generación que aprendió a amar el fútbol mucho antes de pisar el terreno de juego, ya fuera césped (natural o artificial) o esos campos de tierra que, en los días de intensa lluvia, se convertían en auténticos barrizales. Lo hizo delante del televisor, viendo cómo un balón recorría kilómetros sobre un campo interminable, cómo un portero era capaz de detener disparos imposibles (véase, el tiro del Tigre) o cómo dos adolescentes convertían cada partido en una batalla sencillamente épica. Para millones de españoles, el primer Brasil-Japón de sus vidas no lo disputaron Vinícius, Casemiro, Lucas Paquetá, Endrick y compañía, con Carlo Ancelotti al mando, sino Oliver Atom, Benji Price, Mark Lenders y Tom Baker, bajo la siempre atenta observación de Roberto Sedinho.

Durante más de tres décadas aquel enfrentamiento perteneció exclusivamente a la ficción. Hasta este Mundial de EEUU, México y Canadá 2026. El fútbol, siempre caprichoso cuando decide escribir sus mejores historias, acabó regalando en los dieciseisavos de final el partido que millones de aficionados llevaban esperando desde principios de los noventa. Brasil contra Japón. La pentacampeona del mundo frente a la selección que, en buena medida, encontró en el manga de Yoichi Takahashi el impulso definitivo para enamorarse del deporte rey.

De Oliver Atom a Gabriel Martinelli

El resultado del partido disputado en el NRG Stadium de Houston tampoco desentonó con el espíritu de la serie. Japón rozó la mayor sorpresa de su historia, resistió durante más de noventa minutos y llegó a acariciar la clasificación gracias al tanto de Kaishu Sano. Sin embargo, cuando la prórroga parecía inevitable, apareció esa épica que tantas veces ha acompañado a la Canarinha. Casemiro igualó el encuentro de cabeza al comienzo de la segunda parte y Gabriel Martinelli culminó la remontada en el 95’ para sellar el definitivo 2-1. El desenlace fue distinto al que imaginaron Oliver Atom y compañía, pero la emoción fue prácticamente la misma.

Lo verdaderamente llamativo llegó después del pitido final. Las redes sociales se llenaron de comparaciones entre el partido real y el que millones de espectadores conservaban en la memoria. Los vídeos de la serie volvieron a circular con fuerza, las búsquedas de Oliver y Benji se dispararon y muchos descubrieron que aquella historia que parecía enterrada sigue teniendo una extraordinaria capacidad para emocionar. El Brasil-Japón del Mundial no sólo clasificó a la Canarinha para los octavos de final, sino que también devolvió a primera línea una de las series más influyentes de la historia de la televisión.

El partido que Takahashi imaginó antes que nadie

Pocas obras de ficción han influido tanto en el fútbol como Captain Tsubasa, el manga creado por Yoichi Takahashi en 1981. En España, sin embargo, casi nadie lo conoció por ese nombre. Aquí pasó a la historia como Campeones: Oliver y Benji, una adaptación que acabó formando parte de la cultura popular hasta el punto de que varias generaciones siguen utilizando los nombres castellanizados de sus protagonistas.

Conviene aclarar un equívoco muy extendido. Captain Tsubasa y Campeones no son dos series diferentes. La primera es el nombre original japonés de la franquicia; la segunda, el título con el que desembarcó en nuestro país el anime clásico. Años después llegaría un remake, estrenado en 2018, con una animación mucho más moderna y fiel al nombre internacional. Sin embargo, para quienes crecieron durante los años noventa, la referencia continúa siendo aquella serie de 128 episodios en la que cada partido parecía una final del Mundial.

Precisamente esa versión clásica es la que continúa reivindicando Brands and Rights 360, distribuidora oficial de la licencia en España. Su director de Desarrollo de Negocio, Antonio Fernández Alcaraz, habla en una distendida entrevista con Libertad Digital, donde reconoce que el Brasil-Japón de este Mundial 2026 ha supuesto un regalo inesperado para todos los aficionados.

"Hay un revival muy claro entre la serie y el Mundial. Para los que somos apasionados de Oliver y Benji, de la serie clásica, la original, la verdadera, la buena, y además amantes del fútbol, este Brasil-Japón tiene muchísimos alicientes", explica a este periódico. No se trata únicamente de una coincidencia deportiva. Para quienes crecieron con la serie, supone contemplar cómo una ficción que parecía imposible termina encontrando acomodo en la realidad más de treinta años después.

Esa conexión emocional explica por qué Campeones ha resistido mucho mejor el paso del tiempo que otras producciones de la misma época. Mientras decenas de series quedaron atrapadas en la nostalgia, Oliver Atom sigue encontrando nuevos seguidores. Según Fernández Alcaraz, la clave está en el desarrollo narrativo que permitía aquella producción original.

"La serie clásica tenía 128 capítulos. Eso permitía desarrollar a todos los personajes y que el espectador terminara enamorándose también de los secundarios. Ese tipo de narrativa no puede condensarse en apenas medio centenar de episodios", resume. A su juicio, es ahí donde reside la gran diferencia con el remake moderno: una factura técnica superior, sí, pero incapaz de reproducir la profundidad emocional de la obra que marcó a varias generaciones.

Más viva que nunca: el inesperado renacer de Campeones

Quien piense que Campeones vive únicamente de la nostalgia se equivoca. Lejos de apagarse con el paso de los años, la franquicia atraviesa uno de los momentos más activos desde su llegada a España. Aprovechando el tirón del Mundial y el renovado interés que despierta cada gran torneo de selecciones, Brands and Rights 360 ha puesto en marcha una ambiciosa estrategia para devolver a Oliver Atom, Benji Price y compañía al escaparate mediático. El objetivo no consiste sólo en seducir a quienes crecieron viendo la serie, sino también en conquistar a una nueva generación que consume el entretenimiento de una forma completamente distinta.

"Estamos siendo muy activos desarrollando nuevas licencias de licensing y merchandising. Hay empresas muy potentes apostando por la serie original, la que conserva los nombres tradicionales y con la que varias generaciones siguen identificándose", explica Fernández Alcaraz. No es una apuesta menor. Detrás de esa estrategia hay acuerdos con firmas como Primor, Lefties o Sprinter, que incorporarán nuevas colecciones inspiradas en la serie clásica, demostrando que el universo creado por Yoichi Takahashi sigue teniendo un enorme valor comercial más de tres décadas después de su desembarco en España.

El fenómeno va mucho más allá de las camisetas, las sudaderas o las figuras de colección. La distribuidora ha entendido que el verdadero reto consiste en mantener viva una marca que forma parte de la memoria sentimental de millones de personas. Y, paradójicamente, el Mundial de 2026 ha terminado convirtiéndose en el mejor aliado posible. Cada victoria de Brasil, cada buen partido de Japón y cada conversación sobre el histórico duelo entre la Canarinha y la selección de los Samuráis Azules sirven para recordar una serie que sigue despertando emociones difíciles de igualar.

"Lo bueno nunca pasa de moda", espeta Fernández Alcaraz. Una frase sencilla que resume el momento que vive la franquicia. Porque, mientras la industria del entretenimiento vive obsesionada con producir novedades constantes, Campeones continúa demostrando que algunos clásicos sólo necesitan el contexto adecuado para volver a conquistar al público.

Del televisor al streaming: Oliver Atom también juega en el siglo XXI

Ese resurgir pasa necesariamente por adaptarse a las nuevas formas de consumo. Los niños que en los años noventa esperaban toda la semana para ver un nuevo episodio han dado paso a espectadores acostumbrados a consumir temporadas enteras en cuestión de días. Lejos de quedarse anclada en el pasado, la serie ha sabido dar ese salto.

Actualmente, la versión clásica continúa emitiéndose en Neox, permanece disponible en Filmin y prepara además su desembarco en Disney+, donde llegará el mes de julio remasterizada en alta definición. Un proceso de restauración que ha permitido actualizar la imagen sin alterar la esencia de una producción considerada casi patrimonio sentimental por varias generaciones.

"Hemos remasterizado los materiales, los hemos convertido a HD para que sean visualmente más atractivos y estamos haciendo muchas acciones en redes sociales para acercar este contenido clásico a las nuevas generaciones", explica el directivo de Brands and Rights 360. La estrategia incluye una intensa actividad en plataformas digitales, donde fragmentos de la serie, curiosidades y escenas míticas vuelven a viralizarse cada vez que el calendario futbolístico ofrece una gran cita internacional.

Fernández Alcaraz está convencido de que esa capacidad de resistencia responde a una diferencia fundamental respecto a buena parte del entretenimiento actual. "Vivimos en un mundo donde los contenidos tienen un pico de consumo durante uno o dos meses y luego desaparecen. Franquicias como ésta son únicas e irrepetibles y tenemos la responsabilidad de seguir alimentándolas", apunta. Quizá ahí resida el secreto de Oliver Atom: nunca dejó de jugar. Simplemente esperaba el momento adecuado para volver a saltar al campo.

El día que el fútbol terminó alcanzando a la ficción

Resulta difícil encontrar una serie que haya influido tanto en el imaginario futbolístico mundial. Futbolistas de la talla de Andrés Iniesta, Fernando Torres, Alessandro Del Piero, Francesco Totti, Antoine Griezmann o incluso Leo Messi han reconocido en alguna ocasión haber crecido fascinados por las aventuras de Oliver Atom. En Japón, además, el propio manga está considerado una de las obras que contribuyeron decisivamente a popularizar el fútbol en un país donde el béisbol monopolizaba la atención deportiva durante buena parte del siglo XX.

Quizá por eso el Brasil-Japón del Mundial tenía un simbolismo especial. No era únicamente un cruce de dieciseisavos. Era el enfrentamiento entre la selección que inspiró buena parte de la obra de Takahashi y el país que terminó enamorándose del fútbol gracias a ella. Durante noventa y cinco minutos pareció posible que la realidad rompiera definitivamente el guion y que los Samuráis Azules protagonizaran una de las mayores sorpresas de la historia de los Mundiales. Sin embargo, como tantas veces ocurrió en Campeones, la épica acabó inclinándose del lado brasileño.

No hubo tiros que desafiaran las leyes de la física, ni porterías situadas a kilómetros de distancia, ni campos infinitos escondidos tras el horizonte. Pero sí hubo suspense en el NRG Stadium, remontada, emoción y un desenlace agónico que volvió a demostrar por qué el fútbol sigue siendo el deporte rey. Houston, no tenemos un problema: tenemos una auténtica joya que nos ha devuelto otra que millones de niños estábamos obligados a desenterrar.