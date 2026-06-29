El Real Madrid oficializa que Nico Paz seguirá en el Como con opción de recompra en 2027

El Real Madrid ha hecho oficial este lunes el acuerdo alcanzado con el Como para que el mediocampista internacional argentino Nico Paz permanezca la próxima temporada en la disciplina del conjunto italiano. La entidad madridista ha detallado que esta decisión se ha tomado atendiendo a la solicitud expresa del propio futbolista, que deseaba continuar su progresión en el equipo transalpino.

En el comunicado emitido por el club que preside Florentino Pérez, se especifica que la institución blanca mantiene una opción unilateral de recompra sobre los derechos federativos del jugador. Esta cláusula de retorno está estipulada para la campaña 2027-2028 y su ejecución dependerá, en gran medida, del rendimiento deportivo y la evolución que demuestre el canterano durante esta nueva etapa en la primera división italiana.

La continuidad de Nico Paz en el Como obedece a un deseo personal del centrocampista de 21 años, quien se ha consolidado como una pieza fundamental en el esquema táctico diseñado por el técnico español Cesc Fábregas. Las destacadas actuaciones del internacional argentino fueron determinantes para que el conjunto italiano lograra un hito sin precedentes: la clasificación por primera vez en toda su historia para disputar la Liga de Campeones.

Este desenlace era un secreto a voces en el entorno del futbolista. Su propio padre, el exjugador del Tenerife Pablo Paz, ya había adelantado la noticia recientemente. En unas declaraciones concedidas a la plataforma deportiva Flashscore desde el estadio de Dallas, donde presenció el encuentro entre las selecciones de Argentina y Jordania, el progenitor aseguró que la permanencia en Italia era la alternativa más beneficiosa para la carrera de su hijo. En dicho partido, cabe destacar, el joven mediocentro fue titular por primera vez en la victoria del combinado nacional por 3-1.

Para disipar cualquier duda, el propio canterano madridista ha querido dirigirse a los aficionados a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales. En un extenso mensaje, el jugador ha explicado los motivos que le han llevado a tomar esta determinación. "Tras muchas semanas meditando, he decidido que la mejor opción para mi carrera en estos momentos es seguir en el Como otro año más, club que me dio la oportunidad de crecer y convertirme en el jugador que soy hoy en día", ha expresado textualmente.

En esta misma publicación, el mediocampista ha subrayado que esta resolución resulta positiva tanto para sus intereses personales como para los del Real Madrid. "Es un año muy importante en esta etapa de mi carrera y una oportunidad única para seguir creciendo como futbolista y prepararme de la mejor manera posible para el futuro", ha añadido el internacional.

De esta forma, el joven talento, que llegó a disputar ocho encuentros oficiales con el primer equipo blanco durante el año 2023, compaginando participaciones en el campeonato nacional y en competiciones europeas, deja la puerta abierta a un futuro regreso al estadio Santiago Bernabéu cuando se active la mencionada opción de recompra.