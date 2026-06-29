El Real Madrid y Florentino donan dos millones a las víctimas de los seísmos en Venezuela

La Fundación Real Madrid ha anunciado este lunes el lanzamiento de una ambiciosa campaña de recaudación de fondos destinada a paliar los devastadores efectos del doble seísmo que ha sacudido la parte norte de Venezuela. En esta iniciativa, impulsada en estrecha colaboración con la Cruz Roja, la entidad deportiva ha confirmado una aportación directa de un millón de euros. A este notable esfuerzo económico se suma el presidente del club, quien ha decidido donar a título personal una cantidad idéntica, elevando a dos millones de euros la base de esta ayuda humanitaria de emergencia.

El desastre natural ha golpeado con extrema dureza a una región ya de por sí muy castigada. Según las últimas actualizaciones proporcionadas por los servicios de rescate, la tragedia ha dejado un doloroso balance provisional de 1.450 fallecidos y más de 3.150 heridos. La zona más afectada por los temblores registrados el pasado jueves ha sido la región de La Guaira, donde miles de familias lo han perdido todo y se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad, sin acceso a servicios básicos esenciales.

A través de un comunicado oficial, el club ha querido enviar un mensaje de aliento al país hispanoamericano. "El Real Madrid ha decidido apoyar esta campaña con la donación de un millón de euros para ayudar a los damnificados y a las familias de las víctimas", reza el texto. El escrito también detalla el compromiso de su máximo dirigente al subrayar que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, colaborará con otro millón de euros a título personal.

La nota de la institución concluye con unas sentidas palabras hacia la población afectada por los sismos: "Desde el Real Madrid queremos mostrar todo nuestro apoyo, cariño y solidaridad con el pueblo venezolano en estos momentos tan difíciles". Esta movilización internacional resulta vital en el contexto actual. El terremoto agrava de forma dramática la profunda crisis provocada por el régimen chavista, cuyas históricas carencias en infraestructuras y escasez crónica de material médico dificultan enormemente las labores de rescate.

No es la primera vez que la entidad de Concha Espina demuestra su firme vocación solidaria ante grandes catástrofes humanitarias. Mediante la constante labor de su Fundación, el equipo blanco siempre acude a la llamada de auxilio civil. Sus alianzas estratégicas con organizaciones como la Cruz Roja garantizan que la ayuda llegue de manera rápida y transparente a quienes más lo necesitan sobre el terreno, reafirmando una vez más los valores humanos y deportivos que guían la actuación de la institución española más allá de los terrenos de juego.