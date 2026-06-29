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Fútbol

La nueva piel del Atlético de Madrid: un tridente oculto y mucha tradición

El club colchonero presenta su uniforme para la temporada 2026/27, con tecnología Nike Aero-Fit y Neptuno como gran protagonista del diseño.

Libertad Digital
El club colchonero presenta su uniforme para la temporada 2026/27, con tecnología Nike Aero-Fit y Neptuno como gran protagonista del diseño.
Marc Pubill, con la nueva camiseta del Atlético para la temporada 2026/27. | @Atleti/Gemini

El Atlético de Madrid y la firma Nike han presentado este lunes la primera equipación para la temporada 2026/27. Se trata de una camiseta con el tridente de Neptuno en las icónicas rayas rojiblancas del club, un cuello en pico y los bordes de las mangas en color azul marino.

"Este nuevo uniforme combina nuestra tradición con la tecnología Nike Aero-Fit, que mejora la transpirabilidad y la libertad de movimiento sobre el campo", ha dicho el club colchonero en un comunicado publicado en su página web.

El diseño presenta un cuello de pico en color azul marino a juego con el borde de las mangas, el pantalón y las medias. Asimismo, el interior de las rayas rojiblancas esconde el tridente, "uno de los símbolos más queridos por la afición rojiblanca" asociado a Neptuno y que "evoca los grandes momentos de felicidad vividos por el club".

La camiseta ya está a la venta en la tienda online y en los establecimientos de la Comunidad de Madrid.

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