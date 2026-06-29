La nueva piel del Atlético de Madrid: un tridente oculto y mucha tradición

El Atlético de Madrid y la firma Nike han presentado este lunes la primera equipación para la temporada 2026/27. Se trata de una camiseta con el tridente de Neptuno en las icónicas rayas rojiblancas del club, un cuello en pico y los bordes de las mangas en color azul marino.

"Este nuevo uniforme combina nuestra tradición con la tecnología Nike Aero-Fit, que mejora la transpirabilidad y la libertad de movimiento sobre el campo", ha dicho el club colchonero en un comunicado publicado en su página web.

Nacida antes del pitido inicial. Siéntela en cada detalle. pic.twitter.com/h55asjYRmS — Atlético de Madrid (@Atleti) June 29, 2026

El diseño presenta un cuello de pico en color azul marino a juego con el borde de las mangas, el pantalón y las medias. Asimismo, el interior de las rayas rojiblancas esconde el tridente, "uno de los símbolos más queridos por la afición rojiblanca" asociado a Neptuno y que "evoca los grandes momentos de felicidad vividos por el club".

La camiseta ya está a la venta en la tienda online y en los establecimientos de la Comunidad de Madrid.