La 'oficina voladora' de Infantino: una aeronave de 65 millones para moverse entre las sedes del Mundial

El secreto de Gianni Infantino. Tras el comienzo del Mundial, la presencia del presidente de la FIFA en muchos de los encuentros no ha pasado desapercibida. En un torneo organizado entre Estados Unidos, México y Canadá, donde las distancias entre sedes son grandes, su capacidad para estar en tantos partidos ha despertado la curiosidad.

La respuesta a cómo lo hace es sencilla: gracias a su jet privado. Infantino utiliza un Gulfstream G650ER, un modelo que cuenta con una autonomía superior a los 13.000 kilómetros y una velocidad cercana a los 950 kilómetros por hora. Gracias a ello, la duración de los trayectos queda reducida a entre 2 y 5 horas.

El objetivo es poder asistir a dos partidos de la Copa del Mundo cada día, siempre que sea posible, a lo largo del torneo. Cabe destacar que en total se disputarán 104 encuentros. Además de las distancias, es importante tener en cuenta las distintas zonas horarias.

Una oficina en el aire

Esta aeronave ejecutiva está proporcionada por Qatar Airways Executive como resultado de su acuerdo de asociación con el organismo de fútbol. El jet cuenta con internet satelital de alta velocidad, lo que permite hacer videollamadas, coordinar sedes y tomar decisiones en tiempo real a 15.000 metros de altura. Se encuentra totalmente equipada para funcionar como oficina y sala de descanso.

Infantino utiliza FBO –terminales privadas VIP–, donde el embarque y desembarque toma apenas 10-15 minutos sin filas ni controles comerciales. En el mercado actual, su valor alcanza los 65 millones de dólares –cerca de 57 millones de euros–, con costes de operación que pueden superar entre los 3 y los 5 millones de dólares al año –entre 2,6 y 4 millones de euros–.