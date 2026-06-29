La trágica historia de Eustaquio, el héroe de Canadá en el Mundial 2026

Stephen Eustaquio consiguió ante Sudáfrica el gol más importante de la historia de Canadá en el minuto 92 de partido. Cuando parecía que el primer partido de dieciseisavos del Mundial 2026 se iría a la prórroga, el centrocampista canadiense superó a Ronwen Williams con un potente disparo cruzado. Este tanto conseguía una clasificación histórica.

Eustaquio, natural de la ciudad canadiense de Leamington, emigró a Portugal con siete años y fue en este país donde comenzó a jugar. Con 16 años cambió el equipo sub-18 del Leiria –primera división juvenil de Portugal– para iniciar su aventura en el Nazarenos, club de cuarta división.

En 2018, con 22 años, fichó por el Cruz Azul. Sin embargo, pocos meses después de llegar al conjunto mexicano, sufrió una rotura de ligamentos cruzados y tuvo que apartarse de los terrenos de juego durante un año. Posteriormente, salió cedido al Paços de Ferreira de la Liga de Portugal donde disputó 74 partidos entre 2019 y 2022.

Paso por Portugal y una decisión importante

Gracias a su rendimiento, el FC Porto llamó a su puerta y fue vendido por cinco millones de euros. En el club disputó 156 encuentros –jugando Champions League, Europa League y Mundial de Clubes– y se convirtió en una persona importante para el equipo. En febrero de 2026 fue cedido hasta el mes de junio a Los Ángeles FC.

Eustaquio tenía la opción de elegir entre Portugal y Canadá. En sus inicios, el joven formó parte del vestuario luso en la sub-21 junto a João Félix y Diogo Jota, pero en 2019 tomó una decisión. El centrocampista se decantó por los canadienses y debutó el 15 de noviembre de ese mismo año. En total, con la selección de Canadá acumula 60 partidos con cinco goles y cuatro asistencias.

EUSTAQUIO METE A CANADÁ EN OCTAVOS 🇨🇦 Los canadienses llegan a esta ronda por primera vez en su historia #DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/rtI8Kscg5n — DAZN España (@DAZN_ES) June 28, 2026

Dos pérdidas importantes

En 2022, su madre Esmeralda fue diagnosticada con cáncer cerebral. Esto impidió que tanto ella como su padre pudieran viajar a ver a su hijo disputar el Mundial de Qatar. El 15 de abril de 2023, Eustaquio saltó al terreno de juego para disputar el encuentro ante el Santa Clara portugués y la ausencia de su familia le extrañó. Tras el descanso, fue sustituido y su novia y el médico de Esmeralda le comunicaron la noticia: su madre había fallecido.

A pesar de que en el conjunto luso quisieron darle dos semanas de vacaciones, él quiso seguir jugando por su padre. Durante mucho tiempo, Armando Eustaquio había estado trabajando en ferris que cruzaban entre Inglaterra y Francia, pasaba dos semanas en el barco y dos en tierra. Con este dinero, fue financiando los sueños de su hijo. En mayo de 2024, Armando sufrió un infarto y murió. En poco más de trece meses, Stephen había perdido a sus padres.

Marcado por este duro periodo personal, Eustaquio se convirtió en este Mundial en un héroe para Canadá consiguiendo un gol histórico para el país y certificando el pase a octavos. "Todo lo que hago es por mi familia, por mis padres, por mi novia, por mi hija, por mi hermano y mis amigos en casa. Todo por ellos", afirmó después del encuentro.